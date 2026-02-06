Такие цены были в 2010-ых: скидки на пиво в одном из супермаркетов взбудоражили Threads

В такие сумасшедшие скидки сложно поверить

Novus выкатил невероятные скидки на пиво. Ценопад на алкоголь обсуждают в сети. Срок действия акций, как и размер скидок различается для каждого товара.

"Телеграф" выбрал самые "вкусные" цены на сайте торговой сети. Некоторые позиции можно купить за 9,99 грн.

Выгоднее всего сейчас выбирать напиток "Різдвяний смак" от производителя Перша Приватна Броварня. Для тех, кто не в курсе, это бочковое темное пиво 4,8%.

Примечательно, что по действующей акции за 9,99 грн можно приобрести целых 0,9 л напитка в пластике. Это при том, что обычная стоимость такой бутылки составляет 63,99 грн. Таким образом скидка составляет целых 84%. Акция продлится до 12 февраля, но есть условие – заказ доставки.

За ту же цену можно купить пол литра светлого нефильтрованного пива в стекле "Частка янголів" того же производителя. Оно чуточку крепче – 5%. Обычная стоимость бутылки – 47,99 грн. То есть скидка составляет 79%, что тоже существенно. Акционная цена действует при доставке по 15 февраля, говорится на сайте.

Торговая сеть не оставила без скидок и ценителей безалкогольного напитка. Пол литровую баночку "Лимон-Лайм" светлого от Першої Приватної Броварні тоже пока еще можно приобрести за 9,99 грн. Сейчас скидка составляет 80%, а акция заканчивается 6 февраля, так что стоит поспешить.

У ритейлера еще достаточно скидок на самое различное пиво, мы же выбрали самые выгодные предложения. Сумасшедшие скидки на пенный напиток уже обсуждают в сети.

В Threads украинка разместила фото акционного пива с ценниками и намекнула, что это ее сегодняшний ужин.

В комментариях к посту отметили, что и правда, напиться дешевле, чем поесть.

Напомним, на этой неделе действуют большие скидки на популярные продукты в "Сильпо". Среди акционных товаров – овощи, сыры, десерты и хозяйственные товары, цены на которые снижены до 50%.