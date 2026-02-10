Место свиданий и свадебных фото: где находится мост влюбленных в Харькове и почему не стоит вешать там замок (фото, видео)

В Харькове есть не один мост, который называют "мостом влюбленных". Почему возникла путаница, объясняет "Телеграф"

В Харькове есть знаковое место для влюбленных. В сквере "Стрелка" на Лопанской набережной находится пешеходный мост, который с 2010 года считается основным мостом влюбленных.

Пары и молодожены приходят на него, чтобы оставить замки в знак своей вечной любви. Однако стоит заметить, что эти замки здесь висят не долго, иначе мост не выдержит.

Раз в несколько месяцев СКП "Харьковзеленстрой" снимает эти замки, потому что железные символы любви существенно прогибают тросы подвесной конструкции моста и ускоряют ее разрушение. Поэтому городские власти призывают не оставлять замки.

Лопанский пешеходный мост в сквере "Стрелка"/ Фото: СКП "Харьковзеленстрой"

Отметим, что в 2024 году город реконструировал мост, обновив краску на металлических конструкциях. Ночью мост подсвечивается разными цветами.

Мост влюбленных в сквере "Стрелка" официально открыли 23 августа 2010 года, до этого здесь был пешеходный подвесной мост, который назывался "Рыбный". До этого влюбленные в Харькове выбирали другое место для выражения своих чувств — городов вблизи зоопарка над Клочковским спуском "Зоологический".

Его несколько лет назад реконструировали, а после установки подсветки место стало еще романтичнее. Вероятно, он сможет конкурировать с Лопанским пешеходным мостом за право называться главным мостом влюбленных Харькова.

