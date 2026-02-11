Местные прозвали "Колючкой": что известно об этом легендарном одесском ресторане (фото)
Этот ресторан был особенно важен для местных жителей.
В Одессе всегда было множество легендарных кафе и ресторанов. Но особое место в сердцах людей занимал ресторан "Белая акация".
Это заведение полюбилось за вкусные напитки и неповторимую атмосферу. "Телеграф" расскажет об этом знаковом для жителей и гостей города месте.
Что нужно знать:
- Ресторан "Белая акация" был любим среди горожан и туристов
- Заведение привлекало своими напитками и вкусной кухней
- В "Белой акации" собирались выпускники вузов и мореходных училищ
Где находилось заведение
Заведение было расположено в Одессе. Прямо у пляжа в Аркадии.
История заведения
Бар-ресторан "Белая Акация" был популярен в 1980-х годах. Место стало излюбленным среди выпускников вузов и мореходных училищ. В народе его называли просто — "Колючка". Посетители заведения любили пить горячий шоколад или вкусные молочные коктейли с разными наполнителями.
Здесь можно было наслаждаться не только вкусной кухней, но и прекрасной атмосферой, которую дарило это заведение. По вечерам здесь играла живая музыка и подавали алкогольные напитки.
В прошлые годы этот ресторан был не только местом для еды, но и важным культурным центром. Он отражал дух времени, сочетая стиль, гастрономические традиции и неповторимую атмосферу, которая делала его таким привлекательным для туристов и горожан.
