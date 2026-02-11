Местные прозвали "Колючкой": что известно об этом легендарном одесском ресторане (фото)

Этот ресторан был особенно важен для местных жителей.

В Одессе всегда было множество легендарных кафе и ресторанов. Но особое место в сердцах людей занимал ресторан "Белая акация".

Это заведение полюбилось за вкусные напитки и неповторимую атмосферу. "Телеграф" расскажет об этом знаковом для жителей и гостей города месте.

Что нужно знать:

Ресторан "Белая акация" был любим среди горожан и туристов

Заведение привлекало своими напитками и вкусной кухней

В "Белой акации" собирались выпускники вузов и мореходных училищ

Где находилось заведение

Заведение было расположено в Одессе. Прямо у пляжа в Аркадии.

История заведения

Бар-ресторан "Белая Акация" был популярен в 1980-х годах. Место стало излюбленным среди выпускников вузов и мореходных училищ. В народе его называли просто — "Колючка". Посетители заведения любили пить горячий шоколад или вкусные молочные коктейли с разными наполнителями.

Здание, в котором будет размещаться "Белая акация", 1922 год

Здесь можно было наслаждаться не только вкусной кухней, но и прекрасной атмосферой, которую дарило это заведение. По вечерам здесь играла живая музыка и подавали алкогольные напитки.

В прошлые годы этот ресторан был не только местом для еды, но и важным культурным центром. Он отражал дух времени, сочетая стиль, гастрономические традиции и неповторимую атмосферу, которая делала его таким привлекательным для туристов и горожан.

Ресторан "Белая акация", 1980-е годы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит любимый ресторан Коломойского и Порошенко. В его меню есть даже блюда за 12 тысяч гривен.