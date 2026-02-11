В Одессе ездит самый длинный трамвайный маршрут Украины (фото и карта)

Благодаря масштабной реконструкции энергосетей и путей город запустил сорок вагонов по маршруту, который по длине уступил только одному европейскому аналогу

У Одесса самый длинный в Украине трамвайный маршрут, который строили 5 лет. Он стал вторым по длине по всей Европе и открыли его в 2022 году.

Телеграф расскажет, что это маршрут. Какова его длина и стоимость проезда?

Общая протяженность, по которой ездит трамвай — 29 километров. Пассажиры могут без пересадки преодолеть всю Одессу всего за пару часов. Маршрут будет проходить от улицы Паустовского до 11 станции Люстдорфской дороги.

Билет стоит 15 гривен. Курсировать по ним сорок вагонов, а трамваи будут ходить каждые 5-6 минут. Путь седьмого трамвая состоит из 63 остановок в одну сторону.

7 трамвай в Одессе

Реализация этого проекта продолжалась с 2016 года и нуждалась в колоссальном объеме работ, а сам ремонт проводили 5 лет. За это время специалисты провели капитальную реконструкцию путей на сложных участках, в частности, на спуске Маринеска, Тираспольской площади и вблизи рынка "Привоз". Кроме обновления рельсов, была полностью модернизирована энергосистема и контактная сеть, чтобы обеспечить бесперебойное движение тяжелых многосекционных вагонов.

Для жителей отдаленных районов этот маршрут стал настоящим спасением, поскольку позволяет значительно экономить на проезде по сравнению с частными автобусами и избегать многих пробок. Муниципалитет продолжает совершенствовать графики движения, чтобы интервалы между рейсами были максимально короткими, обеспечивая надежное сообщение между северной и южной частями города.

