В Одессе должны были построить метро на 38 км? Почему проект так и не реализовали

Достаточно немного людей знает, что в Одессе в свое время планировали построить метро, но проект так и не реализовали. Протяженность метрополитена должна была достигать 38 км.

"Телеграф" расскажет, почему в Одессе нет метро и какие ветки обсуждали начиная с 60-х годов. Заметим, что одним из главных обстоятельств не реализации проекта стал рельеф города.

Впервые о метро в Одессе заговорили в 60-х годах, однако на тот момент реальная перспектива строительства не рассматривалась. Однако в 70-е, когда население города достигло почти миллиона, власти начали в серьез задумываться над строительством. Планировалось, что основная осевая линия будет проходить у побережья. Это должно было дать возможность объединить центральный район с южными, западными и северными.

Проект метро в Одессе

Хотя строительство метро в Одессе должно было быть усложнено рельефом, проект начали создавать в 80-е. Планировалось, что первые шесть станций будут связывать центр города с промзоной Пересыпи. Далее линию продлили бы до Лузановки и Паустовского. Однако в очереди на строительство в 80-тые Одессу сместили другие города, но проект обещали реализовать в 1991 году. Однако этот период припал на распад СССР, что надолго остановило разговоры о метро.

Первая линия метро в Одессе

Монорельса вместо метро?

После 1998 года советские инженеры представили властям города проект монорельсы, то есть одной линии метро. Она должна была идти от Морвокзала в центр города и до Приморского бульвара. Однако этот проект еще в 2000-е стоил бы миллионы долларов без учета стоимости подвижного состава и т.д.

Проект метро в Одессе

Фактически проект монорельсы был в 20 раз дешевле строительства обычного метрополитена. Однако дальше разговоров эти проекты не пошли. То же касается и возвращения к теме строительства метро в Одессе в 2001-2003 годы. В 2009 году "Электротранс-Одесса" предложил новый план — строительство "легкого" метро. Они предлагали проложить подземно-воздушную линию в 22 км в длину. Но и здесь процесс не пошел.

