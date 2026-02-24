Теперь это целый подземный город, не похожий ни на что в мире. Как изменилось метро Харькова с 2022 года

В метро Харькова открыли подземную школу и проводят концерты

Харьковский метрополитен из сугубо транспортной артерии за четыре года полномасштабного вторжения стал убежищем, образовательным учреждением, местом проведения праздников и при этом не перестает развиваться. "Телеграф" собрал, что известно о работе метро Харькова с 2022 года.

Метро работает в режиме укрытия

89 после начала полномасштабного вторжения харьковское метро было убежищем для тех, кто пережидал российские бомбардировки. Более 160 тысяч человек жили на платформах метро. Здесь даже праздновали свадьбу. Но даже когда через три месяца после первых атак РФ движение метро возобновили, на станциях все равно организовывали простор в котором можно было переждать вражеские воздушные нападения.

Станция метро в Харькове в режиме укрытия/ Источник: Игорь Терехов

Когда харьковское метро работало исключительно в режиме укрытия, в нем побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось пообщаться с маленькими вынужденными жителями подземки.

Дети в харьковском метро /Ян Доброносов

За школьную парту — под землю

Уникальное явление получило начало в Харькове, чтобы дети могли учиться офлайн — подземная школа. На семи станциях метрополитена организовали классы, в которых дети не только начальной, но и средней и старшей школы посещают уроки, общаются, имеют подобие нормальной школьной жизни. В планах открыть школу еще на двух станциях. "Телеграф" подробнее рассказывал, как все устроено в метрошколе.

Дети в школе в метро Харькова/Ян Доброносов

Класс в школе в метро /Источник: Игорь Терехов

Подземные праздники в Харькове

В метро Харькова на центральных станциях проводят представления, концерты, марафоны колядок, театральные постановки. Главная елка Харькова уже несколько лет загорается в безопасном пространстве метрополитена.

Проезд в метрополитене в Харькове, как и во всем коммунальном транспорте, все время полномасштабного вторжения — безплатный. Однако метро не останавливает рост. Планируется открытие еще двух станций — "Одесская" и "Державинская". Война не отменила их построение, только отсрочила, однако инвесторы согласны – строить можно и сейчас. Отметим, что последняя открытая станция "Победа" была закончена в 2016 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у метро Киева есть построенная станция, которая так и не была открыта. "Львовские ворота" даже можно увидеть, проезжая мимо.