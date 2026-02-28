"Я верю в успех переговоров". Главные заявления Буданова с нового интервью

Затронул и тему блокировки Telegram

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что верит в успех переговоров, однако очень многое зависит от России. Есть значительные успехи в военной подгруппе делегаций.

Об этом Буданов рассказал в эксклюзивном интервью для "Мы — Украина". "Телеграф" собрал главные заявления главы ОП.

Главные тезисы Буданова:

Командиры должны быть рядом со своими людьми, а не в 30-50 км.

Когда командира нет со своими бойцами, они не могут эффективно воевать. И это огромная проблема… Как человек, который раньше довольно периодически бывал на фронте, я много встречал пехотинцев, которые в принципе видели своего командира один раз. И все. Это ненормально. Я не против мессенджеров, не против даже Telegram-каналов, но извините — регистрируй свой Telegram-канал, показывай, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нем выставляешь. А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще и ты ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это немного о другом вопросе уже. [Стоит ли в будущем ждать блокировки Telegram] – увидим.

Россияне согласились принять гарантии безопасности для Украины от США.

Максимальный прогресс на переговорах зафиксирован в военной подгруппе, решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

Между двумя полярными позициями мы ищем компромисс. Мы его еще до конца не нашли. Если вы об этом. Надеюсь, что найдем. Времени у нас не так много на это. Фактор интереса Китая к Украине существовал и будет существовать в нашей новейшей истории. Имеем ли мы не только понимание, а возможность использовать его влияние здесь и сейчас? Нет, нет. Вот вам прямой ответ. Есть ли возможность найти эти пути? Возможности есть всегда, но вопрос в том, сколько на это уйдет времени и есть ли у нас это время.

Я верю в успех мирных переговоров, это будет означать нашу победу.

Сейчас идут параллельно с ведением боевых действий мирные переговоры. Я все же верю в них. Как бы там скептически на это все многие не смотрели. И надеюсь, что мы добьемся успеха, потому что это будет так же наша победа. Россия не смогла ничего добиться в зимнем наступлении. Достижения за зиму территориальные у них скудные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех проводимых ими кампаний против Украины. Но так же правда то, что фактор влияния на общество, прежде всего из-за ударов по энергетике, они были.

