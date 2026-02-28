Перемирие не выход? Какую угрозу несет Украине заморозка линии фронта

Некоторые факторы зависят от партнеров

Заморозка войны в Украине по линии столкновения может стать большой проблемой для Киева. Ведь российский лидер Владимир Путин может начать новую "операцию" в любой момент.

Что нужно знать:

Перемирие будет сопровождаться смягчением военного положения

После открытия границ многие украинцы уедут из страны

Гарантии безопасности от партнеров должны быть соответствующими угрозе со стороны России

Об этом политический эксперт и политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал "Телеграфу" в материале "Шило на мыло"? Какую "формулу Трампа" готовят для Украины и России".

По словам эксперта, даже если стороны договорятся о прекращении огня по нынешней линии фронта, возникает вопрос о том, что будет дальше. И здесь начнется самое сложное.

"После перемирия Украине придется отменять или частично ослаблять военное положение. Откроются границы. Люди, воюющие с 2022 года, захотят домой", — объясняет Голобуцкий.

Он отмечает, что в таких условиях удержать армию в боевой готовности после этого будет очень тяжело. А Украина потребует этого в случае возможной атаки со стороны России.

Как выглядит линия фронта сейчас. Скриншот DeepState

"Люди должны вернуться домой. Надо открывать границы. И через месяц Путин говорит: "Такс, начинаем заново". Сможем ли мы заново начать?" – говорит эксперт.

Голобуцкий объясняет, что в таком случае гарантии безопасности от партнеров должны быть соразмерны угрозе. Ведь 500 британских солдат во Львове, если такая миссия вообще состоится, эту проблему не решат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может стать переломным моментом после перемирия.