Назвали в честь россиянина. Как выглядит секретная станция метро в Киеве (фото)

Ее планировали открыть в 2000-х

Киевский метрополитен имеет несколько станций-призраков и одна из них названа в честь российского писателя-революционера Александра Герцена. Речь идет именно о станции "Герцена" на зеленой линии.

"Телеграф" расскажет ее историю и почему станцию так и не открыли. Заметим, что она находится между станциями "Лукьяновская" и "Дорогожичи".

К строительству "Герцены" приступили в 90-е годы, хотя планировали еще с 1970-х годов. Такую задержку можно объяснить тем, что некоторые предприятия в условиях кризиса сворачивали свои мощности, поэтому создание станций исключительно в промышленных целях не было выгодным.

Станция метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Тоннель станции метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Планировалось, что "Герцену" откроют вместе с "Дорогожичами" в 2000-х годах. Однако ее строительство забросили на довольно ранних этапах: успели прокопать выходящую во двор вентиляционную шахту. В тоннеле была сделана соответствующая металлическая платформа и несколько технических узлов. Ни вестибюля, ни зала на станции нет.

Сейчас же металлическая платформа является эвакуационными мостиками. С ее помощью производят эвакуацию пассажиров с поездов на поверхность. В общей сложности "Герцену" используют в технических целях работники метрополитена.

Как выглядит станция метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Проект станции метро Герцена. Фото: tov_tob livejournal

Где находится станция и почему так называется

Недостроенная станция "Герцена" находится на Сырецко-Печерской, зеленой линии метрополитена. Киевляне могут увидеть ее, проезжая между "Дорогожичами" и "Лукьяновской". Однако заметить ее из окна вагона тяжело, ведь стация – это недостроенный тоннель.

Станция метро "Герцена" на карте

При закладке и утверждении проекта строительства эту станцию называли "Институт Автоматики". Впоследствии в документах появилось название "Загоровская", но сейчас это "Герцена". Скорее всего, так планировали назвать станцию из-за улицы, которая находится рядом. Она называется в честь Александра Герцена, российского писателя-революционера.

