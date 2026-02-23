Заброшена уже более 30 лет. Где можно увидеть станцию-призрак Киевского метро (фото, карта)

Эту станцию строили для промышленного района

У Киевского метрополитена есть немало недостроенных или заброшенных станций. К ним относится и "Теличка".

"Телеграф" расскажет, где ее можно увидеть и что особенного в этой станции. Заметим, что находится она между "Выдубичами" и "Славутичем".

Известно, что "Теличку" начали строить еще в 80-х, ведь она должна была стать важным объектом для района Нижняя Теличка. Он планировался как узел предприятий у Южного моста. Инфраструктура района должна была трансформироваться. Фактически, станцию строили для работников и будущих жителей района.

Как выглядит станция метро "Теличка". Фото: открытые источники

Интересно, что "Теличка" должна была отличаться от других станций, ведь ее строили по образцу парижского метро. То есть там должна быть минималистическая платформа без массивных колонн, лаконичные конструкции. Похожие станции уже были в Украине — "Днепр" и "Вырлица".

Станция метро "Теличка". Фото: открытые источники

Строительство "Теличка" остановили в 1992 году из-за экономического кризиса и распада союза. Более того, даже район Нижняя Теличка так и не стал промышленной зоной, застройки не было, как и пассажиров. Потому впоследствии станцию решили не достраивать, а просто оставить как техническую остановку.

Станция метро "Теличка" на карте

Станция метро "Телочка". Фото: открытые источники

Где можно увидеть "Теличку"

Киевляне могут увидеть станцию-призрак проезжая между "Выдубичами" и "Славутичем". Она имеет платформу, но без выхода на верх. Увидеть "Теличку" можно даже в окне поезда. Однако она работает только в техническом режиме.

