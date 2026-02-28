Привет, март! Милые поздравления в открытках с первым днем весны

Не забудьте отправить родным красочную картинку

1 марта – это не просто новая страница календаря. Это символический перезапуск. В 2026 году первый день весны выпадает на воскресенье — и это почти знак, что нужно притормозить, выдохнуть и позволить себе обновление.

После зимы, которая всегда немного об усталости, весна приходит как внутренний апдейт. Первый день весны – это точка, когда многие бессознательно позволяют себе новые планы. Потому обязательно нужно поздравить с этим днем родных.

Сообщение "С первым днем весны!" — это не формальность, а знак того, что вы думаете об этом человеке и любите его. Не обязательно придумывать длинные тексты. Можно просто: "Пусть эта весна принесет тебе новые силы и хорошие новости".

"Телеграф" подготовил для вас лучшие открытки с первым днем весны. Искреннее поздравление может стать тем же маленьким солнцем в чужом дне.

Поздравления с первым днем весны в картинках

