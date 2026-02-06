Этот львовский храм может быть старше самого города: почему ученые до сих пор спорят о его возрасте

Точную дату его постройки до сих пор не установили

Древнейшему зданию Львова в скором времени может исполниться 800 лет, а могло уже исполниться. Это Храм святого Иоанна Крестителя. Правда, дискуссии о точной дате построения до сих пор идут.

Считается, что первый еще деревянный храм на этом месте возвели в 1201 году в честь рождения Даниила Галицкого, будущего короля. Другая версия — связана с сыном Даниил Львом, будто храм возвел он для своей жены Констанции в 1270 году. По некоторым данным его построили в 1370 году армяне-униаты. Однако известно точно задокументированное первое упоминание — 1371 год. Отметим, первое письменное упоминание о Львове датируется 1256 годом.

Храм святого Иоанна Крестителя сейчас

Костел несколько раз переходил из рук в руки между церквями, но в 1800 году его уничтожил пожар. Средства на восстановление собирали 37 лет, но работы совершили небрежно и храм нуждался в нескольких реконструкциях. В советское время храм был моргом для близлежащей больницы. Интересно, что даже несмотря на многочисленные перестройки, часть фундаментов храма и стен стен сохранилась еще с XII-XIII вв.

Костел Св. Иоанна Крестителя, 1868 год/ Источник: photo-lviv.in.ua

Современный вид храм начал приобретать в 1886-1889, когда во время кардинальной перестройки создали новый неороманский фасад. Отреставрировали последний раз храм в 1989 году. Главный фасад оставили без изменений, а облицовка и южная ризница вернули к аутентичному виду. Сейчас в здании музей.

Костел Св. Иоанна Крестителя, 1917 год/ Источник: photo-lviv.in.ua

