У Ужгородского метро могло бы быть три станции? Почему этот город так и не получил подземку (фото)

Никакого намека на Карпаты, только местный колорит

Самый маленький областной центр Украины — Ужгород не имеет собственного метрополитена. И сама целесообразность его построения вызывает вопрос — до полномасштабного вторжения здесь было чуть больше 110 тысяч населения.

Отдельно стоит упомянуть, что именно расположение Ужгорода делает идею сделать здесь метро весьма рискованным блюдом. Город расположен в зоне Карпат и Закарпатского прогиба с многочисленными глубокими разломами. Тектонические движения продолжаются и сейчас, бывают землетрясения. Часть пород склонны к деформациям, есть соляные купола и карстовые полости, которые часто заполнены водой из подземных источников. Построить здесь метро стоило бы больших средств.

Но помечтать, как выглядело бы метро в Ужгороде решил местный житель Мирослав Качур. С помощью искусственного интеллекта он создал вымышленные станции метро "Радванская", "Корятовича" и "Петефи". У каждой есть своя изюминка.

Радванка – исторический район на окраине Ужгорода. Здесь место компактного проживания ромской общины. Потому и станция отличается декором с золотыми цветами.

"Радванская" — станция в воображаемом метро Ужгорода/ Facebook

Площадь Корятовича — самая большая и одна из древнейших площадей Ужгорода, расположенная в самом центре города и издавна известная как место проведения главных ярмарок и фестивалей. Сейчас здесь работает "Зеленый базар".

"Корятовича" — станция в воображаемом метро Ужгорода/ Facebook

Площадь Шандора Петефи находится в центре Ужгорода. Отметим, недавно в новостях активно обсуждали самовольную застройку на площади.

"Петефи" — станция в воображаемом метро Ужгорода/Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, что метро в Украине находится в Днепре, Харькове и Киеве. Одесса и Львов имели амбициозные планы, которые до сих пор не реализованы. А вот в Кривом Роге работает уникальный метротрам.