Когда-то отсюда летали в Москву и Ригу. Почему в Кропивницком больше нет аэропорта (архивные фото)

Город, где есть международный терминал и авиавуз, но нет аэропорта — как это произошло?

В Кропивницком, по которому снова бьют россияне, в отличие от многих других областных центров, аэропорта не было еще до полномасштабного вторжения. Вернее, он остался только на бумаге и в виде старых построек. А еще в начале независимости Украины он принимал международные рейсы.

История аэропорта в Кропивницком началась во времена Второй мировой. Немецкие оккупанты выстроили взлетную полосу. После, ею пользовалась школа высшей летной подготовки. Кропивницкий — один из тех городов, где готовят пилотов и диспетчеров, здесь работает Летная академия Национального авиационного университета.

С 1973 года в Кропивницком работал аэропорт. В советское время пассажиропоток оценивали в 300 тысяч человек в год, улететь из Кропивницкого можно было и по области, и по Украине, и даже в Москву, Ленинград или Ригу. В 90-е и начале 2000-х аэропорт еще работал, но стал банкротом. С 2008 года его пытались приватизировать, однако неудачно и передали Летней академии.

Несмотря на обещания и открытие международного терминала (к слову, ленту перерезал беглый президент Виктор Янукович) ситуацию наладить не удалось. Последние рейсы летали из Кропивницкого в Одессу в 2016 году. Но билеты были нерентабельны.

Какие мощности имел аэропорт в Кропивницком

В Кропивницком была одна взлетная полоса длиной 1300 метров. Планировалось построить вторую — 2100 метров после того, как аэропорт стал международным.

Почему не восстановили аэропорт

Важным стопором были финансы — на строительство второй полосы еще в 2018 году потребовалось около миллиарда гривен. Ее даже начали делать, но когда работы остановились – плиты начали разворовывать. В 2020 году обновили и прошли сертификацию сигнальной системы. В 2021 году создали новое КП "Международный аэропорт "Кропивницкий", ведь город изменил название, лоббировали строительство и реконструкцию на разных уровнях. Заявлялось, что аэропорт готов почти на 90%. Цель была — попасть в государственные программы восстановления, в частности "Велике будывництво", и начать принимать рейсы. Но началось полномасштабное вторжение. Россия нанесла удар по ангарам еще в 2022 году. Однако в Кропивницком идеи все же иметь аэропорт не оставляют. В частности, в 2023 году договорились о разработке проектной документации, чтобы аэропорт был грузопассажирским, но пока она не проводится.

Что известно об идее перенести городской аэропорт

В 2019 году Сергей Кузьменко, возглавлявший Кировоградскую ОГА, предлагал сделать городской аэропорт на авиабазе неподалеку от Кропивницкого. Уже в следующем году был создан соответствующий инвестиционный проект создания соответствующего технопарка, в частности, предлагали создать учебный центр с виртуальной реальностью и т.д.

