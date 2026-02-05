Могло прославить Сечь. Какие названия предлагали для Днепра во время декоммунизации

С 1926 года город назывался Днепропетровск

Почти 100 лет украинский Днепр носил имя советского деятеля Григория Петровского. Однако в 2016 году город переименовали, и лишь единицы знают, что было несколько вариантов нового названия.

"Телеграф" расскажет, как хотели назвать Днепр во время декоммунизации и почему остановились на существующем варианте. Заметим, что в 1926 году Екатеринослав был назван Днепропетровск.

Только в 2016 году, спустя почти 90 лет, город лишился пророссийского и советского следа. Ведь Екатеринославом его именовали в честь российской императрицы Екатерины II, а Днепропетровском – в честь Петровского. В начале процеса декоммунизации звучало немало вариантов, как назвать город.

Улица Короленко в Днепре. Фото: Википедия

Днепр, набережная. Фото: местные каналы

Самыми популярными были:

Днепр — народное название города, существовавшее долгие годы;

— народное название города, существовавшее долгие годы; Сичеслав – популярный исторический вариант среди общественности и интеллигенции. Именно так неофициально называли город во времена УНР (1918-1919).

– популярный исторический вариант среди общественности и интеллигенции. Именно так неофициально называли город во времена УНР (1918-1919). Днепровск – сокращенный вариант, который несозвучен с названием реки.

В конечном итоге выбрали именно Днепр, ведь это был самый популярный вариант, а также многие украинцы уже называли город так. Сичеслав не прижился из-за своего довольно аутентичного названия, которое было бы трудно отложить в памяти. Однако этот вариант сохранили во время переименования области, вероятнее из Днепропетровской она может стать Сичеславской.

Днепр на старых фото, Екатеринослав. Источник: Википедия

Вариант Днепровск тоже отвергли из-за наличия более простого и популярного названия Днепр. Многие не хотели, чтобы город имел созвучное название с рекой, разделяющей левый и правый берег. Однако победило мнение большинства, поэтому в мае 2016 года город официально получил новое имя.

