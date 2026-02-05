Могло прославить Сечь. Какие названия предлагали для Днепра во время декоммунизации
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С 1926 года город назывался Днепропетровск
Почти 100 лет украинский Днепр носил имя советского деятеля Григория Петровского. Однако в 2016 году город переименовали, и лишь единицы знают, что было несколько вариантов нового названия.
"Телеграф" расскажет, как хотели назвать Днепр во время декоммунизации и почему остановились на существующем варианте. Заметим, что в 1926 году Екатеринослав был назван Днепропетровск.
Только в 2016 году, спустя почти 90 лет, город лишился пророссийского и советского следа. Ведь Екатеринославом его именовали в честь российской императрицы Екатерины II, а Днепропетровском – в честь Петровского. В начале процеса декоммунизации звучало немало вариантов, как назвать город.
Самыми популярными были:
- Днепр — народное название города, существовавшее долгие годы;
- Сичеслав – популярный исторический вариант среди общественности и интеллигенции. Именно так неофициально называли город во времена УНР (1918-1919).
- Днепровск – сокращенный вариант, который несозвучен с названием реки.
В конечном итоге выбрали именно Днепр, ведь это был самый популярный вариант, а также многие украинцы уже называли город так. Сичеслав не прижился из-за своего довольно аутентичного названия, которое было бы трудно отложить в памяти. Однако этот вариант сохранили во время переименования области, вероятнее из Днепропетровской она может стать Сичеславской.
Вариант Днепровск тоже отвергли из-за наличия более простого и популярного названия Днепр. Многие не хотели, чтобы город имел созвучное название с рекой, разделяющей левый и правый берег. Однако победило мнение большинства, поэтому в мае 2016 года город официально получил новое имя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кропивницкий имел несколько вариантов названий и некоторые из них были довольно экзотическими.