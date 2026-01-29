Вратарь сборной Украины забил "Реалу" и стал героем дня в Лиге чемпионов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинец вывел свою команду в стыковой раунд ЛЧ
В среду, 28 января, завершился основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Этот день войдет в историю португальской "Бенфики", главного еврокубка и украинского футбола.
Что нужно знать
- "Бенфика" обыграла "Реала" — 4:2
- Трубин забил 4-й гол португальцев
- Лиссабонский клуб вышел в стыки ЛЧ из-за лучшей разницы голов
Дело в том, что лиссабонский клуб переиграл испанский "Реал", а решающий гол был забит в компенсированное время украинским вратарем Анатолием Трубиным. Об этом сообщает "Телеграф".
Под занавес второго тайма "Бенфика" побеждала "Реал" со счетом 3:2 и вела заочную борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов с "Марселем" и "Пафосом". Орлы заработали перспективный стандарт на чужой половине поля, и Трубин пошел в чужую штрафную. Норвежец Эурснес исполнил навес, а Анатолий головой переправил мяч в ворота Сливочных. Счет стал 4-2, и "Бенфика" за счет лучшей разницы голов завоевала последнюю путевку в плей-офф ЛЧ.
Ранее полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский отметился чудо-голом в чемпионате Италии. Украинец пушечным ударом со штрафного прошил ворота "Болоньи".