Ющенко и Орбан встречались 26 лет назад: венгерского президента трудно узнать (фото)

Венгерский политик на архивных снимках выглядит молодым и очень худым

В сети "всплыли" кадры 2000 года, на которых тогдашний премьер-министр Украины Виктор Ющенко встречает своего венгерского коллегу Виктора Орбана в Киеве. И если Ющенко узнать довольно легко, то с Орбаном у многих возник классический вопрос, точно ли это он.

Дело в том, что на фото венгерский политик выглядит гораздо моложе и заметно худее, чем его привыкли видеть сегодня. Снимком поделились в Threads.

Встреча прошла 25 февраля 2000 года. Орбан прибыл в столицу Украины с официальным визитом, чтобы обсудить состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Одной из главных тем переговоров было увеличение товарооборота между Украиной и Венгрией, сообщает УНИАН.

Виктор Орбан и Виктор Ющенко. Фото: Украина 25

Однако через 26 лет внимание пользователей сети привлекла не столько политическая составляющая визита, сколько внешний вид венгерского политика. На архивных фото он выглядит настолько по другому, что некоторые ие юзеры поначалу даже не узнают его.

Виктор Орбан и Виктор Ющенко. Фото: УНИАН

В комментариях под сообщением пользователи пишут, что сначала подумали, что это совсем другой человек. В частности, сравнивают Орбана с Олегом Гороховским (совладельцем "Монобанка") и Виталием Портниковым (украинский журналист). А кто-то шутит, что так политик выглядел до того, как начал "любить Россию".

"Я поначалу подумал, что это Портников";

"Я думал, Гороховский";

"Это до того еще, как он резко переобулся и стал "любить" Россию"

На опубликованных фотографиях видно, как Ющенко и Орбан пожимают друг другу руки в начале переговоров. После киевской части программы венгерский премьер отправился во Львов. Там вечером того же дня он встречался с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой.

