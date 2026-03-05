Любит гонки? Какие часы носит легенда футбола Андрей Шевченко (фото)

"Шева" предпочитает гоночные часы Rolex

Бывший футболист, а ныне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко удивил выбором наручных часов. Легенда мирового футбола, похоже, как и вратарь национальной команды Анатолий Трубин, коллекционирует Rolex.

Что нужно знать

"Шева" часто носит часы Rolex Daytona

В молодости он предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Оба хронометра — гоночные

"Шева" чаще всего светился в необычной модели Rolex Daytona. Об этом сообщил блогер cats_and_watches в Threads. Именно это поколение хронометров стало знаковым, ведь это первая Daytona с полностью собственным механизмом Rolex.

Сейчас "Шева" отдает предпочтение Rolex Daytona со стальным безелем стоимостью 22 173 евро (около 1,1 млн грн).

Андрей Шевченко носит Rolex Daytona со стальным безелем/Фото: threads.com/@cats_and_watches

В молодости Шевченко носил лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 25 612 евро (около 1,3 млн грн).

Андрей Шевченко в молодости предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Интересно, что обе модели часов – гоночные.

Напомним, Шевченко возглавил украинский футбол в январе 2024 года. Уже на следующий день он угодил в скандал. Периодически на футбольного функционера сыпется критика. Недавно Андрея Николаевича раскритиковали из-за любви к другому виду спорта.