Любит гонки? Какие часы носит легенда футбола Андрей Шевченко (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Шева" предпочитает гоночные часы Rolex
Бывший футболист, а ныне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко удивил выбором наручных часов. Легенда мирового футбола, похоже, как и вратарь национальной команды Анатолий Трубин, коллекционирует Rolex.
Что нужно знать
- "Шева" часто носит часы Rolex Daytona
- В молодости он предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore
- Оба хронометра — гоночные
"Шева" чаще всего светился в необычной модели Rolex Daytona. Об этом сообщил блогер cats_and_watches в Threads. Именно это поколение хронометров стало знаковым, ведь это первая Daytona с полностью собственным механизмом Rolex.
Сейчас "Шева" отдает предпочтение Rolex Daytona со стальным безелем стоимостью 22 173 евро (около 1,1 млн грн).
В молодости Шевченко носил лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 25 612 евро (около 1,3 млн грн).
Интересно, что обе модели часов – гоночные.
Напомним, Шевченко возглавил украинский футбол в январе 2024 года. Уже на следующий день он угодил в скандал. Периодически на футбольного функционера сыпется критика. Недавно Андрея Николаевича раскритиковали из-за любви к другому виду спорта.