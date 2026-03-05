Укр

Любит гонки? Какие часы носит легенда футбола Андрей Шевченко (фото)

Михаил Корнилов
Читати українською
Андрей Шевченко Новость обновлена 05 марта 2026, 11:00
Андрей Шевченко. Фото Getty Images

"Шева" предпочитает гоночные часы Rolex

Бывший футболист, а ныне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко удивил выбором наручных часов. Легенда мирового футбола, похоже, как и вратарь национальной команды Анатолий Трубин, коллекционирует Rolex.

Что нужно знать

  • "Шева" часто носит часы Rolex Daytona
  • В молодости он предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore
  • Оба хронометра — гоночные

"Шева" чаще всего светился в необычной модели Rolex Daytona. Об этом сообщил блогер cats_and_watches в Threads. Именно это поколение хронометров стало знаковым, ведь это первая Daytona с полностью собственным механизмом Rolex.

Сейчас "Шева" отдает предпочтение Rolex Daytona со стальным безелем стоимостью 22 173 евро (около 1,1 млн грн).

Андрей Шевченко носит Rolex Daytona со стальным безелем
Андрей Шевченко носит Rolex Daytona со стальным безелем/Фото: threads.com/@cats_and_watches

В молодости Шевченко носил лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 25 612 евро (около 1,3 млн грн).

Андрей Шевченко в молодости предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Андрей Шевченко в молодости предпочитал лимитированный Audemars Piguet Royal Oak Offshore/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Интересно, что обе модели часов – гоночные.

Напомним, Шевченко возглавил украинский футбол в январе 2024 года. Уже на следующий день он угодил в скандал. Периодически на футбольного функционера сыпется критика. Недавно Андрея Николаевича раскритиковали из-за любви к другому виду спорта.

