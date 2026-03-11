Можете остаться без денег и удачи. Что запрещено делать и выбрасывать в праздник 11 марта

Не стоит 11 марта игнорировать основных традиций и запретов

В среду, 11 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Софрония, патриарха Иерусалимского. По старому стилю этот праздник припадал на 24 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня.

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святой Софроний, патриарх Иерусалимский, — духовный наставник и церковный деятель, которого почитают за укрепление православной веры, мудрое руководство паствой и пример святой жизни.

Что можно делать 11 марта:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому и просят силы и помощи, чтобы справиться с трудностями;

Этот день связывают с возвращением перелетных птиц. Согласно приметам, услышав кукование кукушки стоит побренчать монетами — это привлечет удачу и "притянет" деньги;

Сегодня разрешается начинать полевые работы, а именно убирать участок, чистить инвентарь и замачивать семена для посадки.

Церковный праздник 11 марта

Что нельзя делать 11 марта:

Сегодня запрещено ссориться и ругаться, чтобы не потерять гармонию и благополучие в доме;

В этот день не берите чужое и не давайте взаймы крупные суммы, чтобы не отпугнуть достаток;

Нельзя в праздник выбрасывать старые вещи, чтобы не остаться в нищете;

Сегодня нельзя оставляйте недоделанную работу, иначе в жизни появятся препятствия и неприятности.

