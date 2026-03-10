Четыре причины взять свадебное платье в аренду вместо покупки

Разбираемся, стоит ли тратить состояние на подвенечный наряд

Свадебное платье традиционно считается одной из главных деталей торжества. Многие невесты мечтают о "том самом" наряде задолго до свадьбы. Однако на практике всё больше женщин отказываются от покупки платья в пользу аренды.

"Телеграф" рассказывает, почему такой выбор часто оказывается более рациональным — как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения удобства.

Платье нужно всего на один день

Главная особенность свадебного платья — его почти никогда не надевают повторно. В отличие от вечернего или коктейльного наряда, свадебный образ привязан к конкретному событию. После торжества платье обычно отправляется в шкаф, где может храниться годами.

Раньше подвенечные платья передавали дочерям, однако сейчас эта традиция осталась в прошлом, поскольку невеста хочет выглядеть модно.

Кто-то надеется продать наряд после свадьбы, но это требует времени и не всегда удается.

Существенная экономия

Стоимость свадебных платьев может сильно различаться, но даже относительно простые модели стоят довольно дорого. К этому нередко добавляются расходы на подгонку по фигуре, аксессуары, химчистку и хранение.

Аренда позволяет получить тот же эффектный образ за значительно меньшую сумму. В прокатных салонах можно выбрать дизайнерские модели или платья высокого качества, которые при покупке стоили бы в несколько раз дороже.

Таким образом невеста может позволить себе более эффектный наряд, не увеличивая свадебный бюджет.

Нет проблем с хранением

После свадьбы перед многими невестами возникает практический вопрос: что делать с платьем дальше. Его нужно правильно хранить, чтобы ткань не пожелтела и не деформировалась. Часто требуется профессиональная химчистка и специальный чехол.

При аренде все эти заботы берет на себя салон. После мероприятия платье просто возвращают, и на этом история заканчивается.

Возможность выбрать более сложный и эффектный наряд

Покупая платье, многие вынуждены искать компромисс между желаемым дизайном и бюджетом. В прокате же часто доступны модели более высокого класса: с дорогими тканями, сложной вышивкой или длинным шлейфом.

Это позволяет создать более выразительный свадебный образ без чрезмерных расходов.

