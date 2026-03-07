Россияне получат деньги, а Украина… Какую пользу можно вынести из разрешения США относительно нефти для Индии

Решение США несет большие угрозы, чем возможности для Украины

Благодаря разрешению США на закупку Индией российской нефти, бюджет РФ пополнится минимум на 1,5 миллиарда долларов. Это чревато увеличением возможностей для продолжения российской агрессии, но Украина также может извлечь определенные выгоды из этой ситуации.

При взвешенном подходе, можно наладить и углубить сотрудничество с США и дружественными государствами Ближнего Востока. Об этом "Телеграфу" рассказали украинские эксперты.

Персперктивы не самые лучшие

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметил, что полученные от продажи нефти средства Россия направит на вооружение. Которое потом будет использовать против Украины.

"1,5 миллиарда долларов уйдет на ракеты, и ракеты полетят в нас. Это и дроны, и финансирование российских военных. Для нас это сплошной минус. А кроме того, это может поколебать систему санкций в отношении России в целом", — подчеркнул Кулик.

Виталий Кулик

Негативный прецедент

Глава Института американистики Владислав Фарапонов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" назвал решение США негативным прецедентом. Он убежден, что Россия может использовать его как инструмент давления на Украину.

"Администрацией Трампа было введено минимальное количество санкций против РФ, тем более в энергетическом секторе. Кроме того, это один из вопросов, который Украина могла бы использовать как давление на Россию, а в случае длительной войны в Иране может произойти совершенно противоположная ситуация", — отметил Фарапонов.

Владислав Фарапонов

Неожиданный позитив

В то же время, экономический эксперт Олег Саркиц в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что в этой ситуации может быть и позитив. Здесь просматривается нестандартный выход для Киева.

"Украина получает определенные возможности. Она будет обеспечивать США и дружественные государства Ближнего Востока системами противодействия иранским воздушным атакам. Привлечение украинских специалистов позволит углубить партнерство с этими государствами. Публичная реакция на санкционный откат сдержанная, но кулуарная работа с партнерами будет активно продолжаться. Мы должны быть выгодными для США — именно это создаст пространство для дальнейшего сотрудничества и координации действий по противодействию российской агрессии," — пояснил Саркиц.

Олег Саркиц

