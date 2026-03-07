Три года как нет "Да Винчи". Как бойцы почтили память Героя Украины (репортаж)
Церемония состоялась на Аскольдовой могиле
В субботу, 7 марта, в Киеве почтили память погибшего воина, Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. На рассвете его подразделение освятило оружие и дало присягу.
На событие побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что 7 марта отмечают третью годовщину гибели бойца.
Традиционно в этот день на рассвете подразделение "Волки да Винчи" освящает оружие в защиту государства и дает присягу на верность нации. Так военные чтят память погибшего "Да Винчи".
На фото видно, что на церемонию собралось немало бойцов, среди которых была и руководительница медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи", девушка Коцюбайло Алина Михайлова. Чествование памяти проходило возле памятника "Да Винчи" на Аскольдовой могиле в Киеве.
Что известно о Коцюбайле
"Да Винчи" погиб в 2023 году во время боев вблизи Бахмута, обороняя Украину. Он был одним из известнейших украинских добровольцев современной войны. Коцюбайло стал первым добровольцем в истории Украины, получившим звание Героя Украины еще при жизни. Кроме того, он был самым молодым командиром с этим званием. Соответсвующую награду ему вручил Владимир Зеленский в 2021 году.
Коцюбайло возглавил подразделение "Волки Да Винчи", принимавшее участие в самых ожесточенных боях на востоке страны. 7 марта 2023 года "Да Винчи" погиб во время выполнения боевого задания вблизи Бахмута. Ему было всего 27 лет.
