Заморозка войны станет смертью для прифронтовых городов: Терехов объяснил почему

Обеспечить стабильный мир могут гарантии безопасности

Заморозка войны – это катастрофа и практически смерть для прифронтовых городов. Так как они не просто не смогут развиваться, они застрянут в неопределенности.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Наталье Мосейчук. По его словам, говоря о завершении войны Украины и России, следует четко разграничить мир и заморозку конфликта. Второе — это катастрофа для прифронтовых городов, в том числе и Харькова.

"Эти города будут такими стальными дикобразами. Сюда не будут инвестировать, потому что это огромные риски. Не приедет молодежь, люди будут уезжать. Здесь ничего не будет для нас", — говорит мер Харькова.

Он объясняет, что с прифронтовых городов выехало не так много людей, ведь они верят в то, что мир придет в их дом. Они помнят жизнь до войны и держатся за эти воспоминания. Если война закончится не стабильным и справедливым миром, а перемирием — вера этих людей постепенно угаснет. Прифронтовые города застрянут в неопределенности, от которой люди начнут бежать.

"Не будет этой веры, будет закрываться бизнес, банки, будут уезжать люди, будет население стареть. Придет стагнация. Для нас это неприемлемый вариант. Ни в коем случае, это будет ошибкой", — говорит Терехов.

Подытоживая, он подчеркнул, что да, вариант того, что мир с Россией превратится в перемирие существует. Но эта вероятность может сильно снизить за счет мощных и длительных гарантий безопасности. Украине нужен стабильный мир, за который сейчас воюют военные.

