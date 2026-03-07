Были самым популярным презентом: какие духи дарили женщинами на 8 марта во времена СССР

Международный женский день был одним из самых любимых праздников в Стране Советов

В СССР духи были одним из традиционных подарков на 8 Марта. Духи могли стать не только знаком внимания, но и способом выразить чувства и даже признаться в любви.

Духи к 8 марта выпускали все косметические фабрики СССР. "Телеграф" расскажет о самых популярных духах, которые дарили женщинам в те времена.

Что нужно знать:

Духи были в СССР популярным подарком на 8 марта

Ассортимент ароматов был достаточно широким

Традиционные "подарочные" духи обладали свежим и легким ароматом

В советские времена традиционные очереди за мимозой и тюльпанами выстраивались утром 8 Марта. А в отделы парфюмерии мужчины уходили накануне. Конечно были и те, кто покупал подарки заранее, но все равно из года в год 7 марта в универмагах и магазинах возникал ажиотаж.

Самыми известными "восьмартовскими" духами были "Международный женский день 8 марта", выпуск которых начался еще в 1930-х годах. Это был аромат весны – в состав входили мимоза и ландыш, гиацинт и фиалка и другие цветы.

Духи "Международный женский день 8 марта"

Также самыми популярными традиционными ароматами на 8 Марта в СССР были "Красная Москва", "Ландыш серебристый", "Вечер", "Белая сирень" и другие.

Духи "Красная Москва"

Традиция выпускать ароматы к важным датам или событиям появилась в СССР еще с 1930-х и продолжалась до 1980-х годов. Международный женский день не был исключением.

Духи "Ландыш серебристый"

Поэтому те, кто подходил к приветствию любимых женщин творчески, мог выбрать "говорящий" сам за себя парфюмерный подарок на любой вкус и бюджет — от простеньких флакончиков до изящных хрустальных или флаконов из матового стекла, имевших дорогой и солидный вид.

Духи "Вечер"

Такими духами пользовались очень редко. У многих женщин они так и стояли в шкафу или серванте за стеклом, как украшение.

Духи "Белая сирень"

Подаренными на 8 Марта духами можно было выразить свои чувства или признаться в любви. Главное было не откладывать покупку на момент, когда в магазинах все сметали, и приходилось уже выбрать из того, что осталось.

В СССР можно было выразить свои чувства с помощью духов

