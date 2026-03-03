Усик собрался в президенты Украины? Есть ли у него шансы и в чем главные нюансы

Эксперты высказали свое мнение о политических амбициях спортсмена

Известный украинский боксер Александр Усик заявил, что через несколько лет готов уйти в политику и не рассматривает должности ниже президентской. Эксперты уже оценили, есть ли у Усика шансы на высокий результат в случае выборов.

Что нужно знать:

Согласно исследованию компании Ipsos (февраль 2026 года), Усик имеет 56% доверия среди украинцев

Вокруг Усика могут сформировать политический проект с серьезным финансированием

По мнению одного из экспертов, нынешние фавориты — Зеленский и Залужный, а рейтинг Усика составляет лишь 2–3%

Такое заявление спортсмен сделал в интервью украинскому ведущему Андрею Беднякову. По его словам, еще несколько лет он готов посвятить своей спортивной карьере.

"Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь", – сказал Усик. .

Согласно данным исследования международной компании Ipsos в феврале 2026, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия среди украинцев с показателем 63%. На втором и третьем местах оказались боксер Александр Усик с 56% доверия и глава Офиса президента Кирилл Буданов с 55%. Четвертое место занял нынешний президент Владимир Зеленский.

Рейтинрг доверия. Скриншот: Ipsos

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать, возможен ли такой сценарий в дальнейшем и будет ли поддержка его как кандитата в президенты Украины.

Кремль, деньги и популярность

Политолог Виктор Небоженко говорит, что популярность спортсмена, финансовая поддержка и внешние интересы делают такую возможность реалистичной. При этом, Россия может быть заинтересована в поддержке таких популярных публичных фигур.

Есть деньги кремлевские, есть люди, которые ему симпатизируют. И главное — Кремль поможет ему получить несколько процентов в Украине объясняет собеседник.

По словам эксперта, ранее подобные стратегии использовались с другими политиками, такими, например, как Виктор Медведчук.

Так, Усик может привлечь голоса, в первую очередь в центральной и восточной Украине, что сделает его заметным игроком на политической арене. Эксперт подчеркивает, что вокруг Усика создадут партию, подберут консультантов и обеспечат крупное финансирование.

Вокруг него сформируют партию, ему подберут каких-нибудь консультантов. И все, деньги огромные. Ну посмотрите, как в несчастную, маленькую Молдову вложили 100 млн. рублей. А Украина огромная. Ему не надо даже думать о деньгах. А у россиян не так много вариантов, понимаете? Они заставят Усика одеть вышиванку, взять лампадку, выучить 300 украинских слов и скжут: "Всё, он уже перекрасился. Он уже сознательный". И такой не один будет — а 4-5 подытожил эксперт.

Основная цель проекта с Усиком — закрепить влияние в центральной Украине и создать устойчивую электоральную базу, используя его популярность и финансовую поддержку.

Таким образом, по мнению эксперта, Усик имеет все шансы стать заметным игроком на политической арене, хотя его президентство, если оно состоится, вряд ли будет долгим и всенародным.

Виктор Небоженко. Фото: Facebook

Нет шансов на президентский пост

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" говорит, что электроральных шансов у Усика нет даже на выход во второй тур.

Главные фавориты остаются прежними — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Далее — Буданов, Порошенко и так далее. Усик, согласно последним данным, набирает лишь 2–3% голосов. У него нет шансов не то что на победу, а на выход во второй тур отметил Фесенко.

Фесенко добавил, что Усика не воспринимают как политическую фигуру и как фигуру в контексте нынешней войны и вызовов для Украины.

История не повторится, как в 2019 году. Тогда был запрос на неполитическую фигуру. Был кризис доверия к политическим элитам. И сработала модель, которую Зеленский сам сформулировал для избирателей, и они ее приняли. Это голосование за неполитика — модель, которая была в его сериале "Слуга народа". Но сейчас не будут голосовать за человека, который не готов с точки зрения навыков, опыта, к тому, чтобы возглавить страну в такой сложной ситуации полагает Фесенко

При этом, за Усика будут голосовать, в основном, фанаты и люди без ярко выраженных политических предпочтений, но это не даст ему значимого электорального веса. При этом, узнаваемость Усика среди населения ограничена:

Если Зеленского, Залужного и Порошенко знают все, то Усика знают далеко не все. Я предполагаю, что не менее 30–40% людей вообще не знают, кто он такой отметил собеседник "Телеграфа".

Он акцентирует, что обращать внимание нужноне на "рейтинги доверия", а на электоральные рейтинги. По мнению эксперта, амбиции у Усика есть, но он неадекватно оценивает свои политические перспективы. При этом, путь Усика в политику возможен лишь в будущем, при определённых условиях.

Если завершится война, появится новое разочарование в власти, Усик сможет проявить себя как критик власти и предложить реалистическую концепцию развития страны, а вокруг него соберутся представители части общества и элит — тогда у него могут возникнуть шансы сказал эксперт.

Однако на данный момент, по словам эксперта, идея новых лиц в политике не пользуется спросом: "Сейчас запрос общества — на опытных лидеров, способных обеспечить безопасность, а не на новые лица. Усик в эту концепцию не входит".

Владимир Фесенко. Фото: uatv

Популярность Усика не гарантирует ему успех на выборах

Украинский политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" говорит, что важно различать доверие к личности и электоральный рейтинг, то есть готовность людей проголосовать за кандидата. То есть, у Усика высокий рейтинг доверия — украинцы знают его как спортсмена, гордятся его достижениями, он на виду. Но узнаваемость не равна готовности голосовать.

"Мы неоднократно видим, что популярные спортсмены, певцы в нашей стране, они имеют высокий рейтинг узнаваемости. Но здесь важно очень понимать, что узнаваемость далеко не равна электорабельности говорит он.

Усик уже имеет "низкий эмоциональный порог" — людям не нужно знакомиться с ним заново, чтобы понять, кто он. В условиях современной украинской политики, где символы и эмоции порой важнее конкретных действий, эта популярность может сыграть роль. Однако это пока не превращается автоматически в готовность голосовать за него.

Эксперт подчеркнул, что участие в выборах — это не только про доверие. Важны команда, организационная структура и конкретные политические заявления. Если Усик решит идти в президенты, ему придется формулировать позицию по ключевым вопросам: война, поствоенное восстановление, беженцы, церковь. Части аудитории, которая доверяет ему как спортсмену, это может не понравиться, и они перестанут воспринимать его как кандидата.

Якубин говорит, что у Усика есть потенциально высокие шансы взять участие в кампании и достаточно результативно, учитывая его рейтинг доверия. Но опять-таки стоит понимать, что это не ознаает доверия к нему, как к политической фигуре.

Многое зависит от того, когда пройдут выборы, кто будет участвовать — Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и другие — и какие будут политические условия. Предстартовые возможности есть, но они не гарантируют высокого результата пояснил эксперт.

Украинцы скептически относятся к политикам и иначе воспринимают известных спортсменов или артистов.

Алексей Якубин. Фото: Facebook

