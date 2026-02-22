Российская спортсменка украла лыжи соперницы на Олимпиаде
"Нейтральная" лыжница "прославилась" на Играх
В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоялся лыжный марафон среди женщин. Во время гонки произошел необычный инцидент с "нейтральной" спортсменкой из России Дарьей Непряевой.
Что нужно знать
- На Играх прошла женская лыжная гонка на 50 км классическим стилем
- Россиянка Непряева во время смены лыж взяла экипировку немки Хенниг
- Организаторы дисквалифицировали "нейтралку" после гонки, ее результат аннулирован
"Нейтральная" Непряева во время гонки перепутала створ в транзитной зоне марафона, фактически украв лыжи у немки Катарины Хенниг. Организаторы разрешили россиянке завершить марафон, однако ее результат был аннулирован, передает "Телеграф".
На отсечке 21,6 км Дарья решила поменять лыжи. "Нейтралка" стартовала под 14-м номером, а потому должна была воспользоваться для смены экипировки 14-м боксом. Однако влезла в 12-й бокс, забрав лыжи у соперницы под 12-м номером.
Хенниг решила не менять лыжи на этой отметке, а потому выходка россиянки практически не повлияла на результат немки, которая финишировала 9-й. Россиянку, которая добралась до финиша 11-й, дисквалифицировали.
На Олимпиаде состоялся 16-й игровой день, украинские спортсмены в этот день не выступали. Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.