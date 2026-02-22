Российская спортсменка украла лыжи соперницы на Олимпиаде

"Нейтральная" лыжница "прославилась" на Играх

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоялся лыжный марафон среди женщин. Во время гонки произошел необычный инцидент с "нейтральной" спортсменкой из России Дарьей Непряевой.

Что нужно знать

На Играх прошла женская лыжная гонка на 50 км классическим стилем

Россиянка Непряева во время смены лыж взяла экипировку немки Хенниг

Организаторы дисквалифицировали "нейтралку" после гонки, ее результат аннулирован

"Нейтральная" Непряева во время гонки перепутала створ в транзитной зоне марафона, фактически украв лыжи у немки Катарины Хенниг. Организаторы разрешили россиянке завершить марафон, однако ее результат был аннулирован, передает "Телеграф".

На отсечке 21,6 км Дарья решила поменять лыжи. "Нейтралка" стартовала под 14-м номером, а потому должна была воспользоваться для смены экипировки 14-м боксом. Однако влезла в 12-й бокс, забрав лыжи у соперницы под 12-м номером.

Хенниг решила не менять лыжи на этой отметке, а потому выходка россиянки практически не повлияла на результат немки, которая финишировала 9-й. Россиянку, которая добралась до финиша 11-й, дисквалифицировали.

На Олимпиаде состоялся 16-й игровой день, украинские спортсмены в этот день не выступали. Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.