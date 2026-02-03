Скандал в футболе дошел до Путина и Зеленского

То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать.

Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать.