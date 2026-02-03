Скандал в футболе дошел до Путина и Зеленского
В ФИФА, похоже, готовят почву к возвращению России в международный футбол
В Офисе президента Украины и в Кремле отреагировали на слова президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Глава ФИФА хочет вернуть РФ в мировой футбол.
Что нужно знать
- Инфантино хочет снять санкции с российского футбола
- В Кремле довольны, на Банковой критикуют главу ФИФА
- Российский футбол находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину
Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица в соцсети Х раскритиковал Инфантино. Сергей считает, что у Джанни отсутствуют моральные принципы.
В то время как инфантилизм обычно означает детское поведение или сохранение детских характеристик во взрослой жизни, Инфантино, очевидно, демонстрирует отсутствие моральных принципов в поведении взрослого человека.
В то же время в России слова Инфантино вызвали восторг. К примеру, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, поддержал инициативу главы ФИФА.
То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать.
Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать.
2 февраля Инфантино внезапно заявил о желании вернуть Россию в мировой футбол.
Безусловно, мы должны.
Потому что этот запрет ничего не дал. Он лишь создал больше разочарования и ненависти.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В своей последней товарищеской игре команда РФ уступила худшей сборной Южной Америки.