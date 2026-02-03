Мудрик устроил международный скандал (видео)

Украинский футболист получил бан не только в футболе

Левый вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик вляпался в неприятную историю. Отстраненный от футбола Михаил оказался в эпицентре скандала в компьютерной онлайн-игре Counter-Strike 2 (CS2).

Что нужно знать

Мудрик получил бан, играя в CS2

Михаил устроил перепалку в игре с поляками

Футболист напомнил полякам о "Волынской трагедии"

Мудрик устроил перепалку с польскими геймерами, напомнив тем о "Волыне" и разделе Польши в 1939 году. Все это вылилось в бан для украинца на площадке Face It, которая занимается подбором игроков для игры в CS 2 5х5, передает sport.ua.

Один из поляков вел стрим, из-за чего видео и скриншоты оказались в сети. Сам футболист пока не отреагировал на ситуацию.

Профиль Мудрика забанен на Face It на 28 дней

Справка:

В сентябре 1939 года нацистская Германия и СССР вторглись и оккупировали Польшу, развязав Вторую мировую войну.

Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинского и польского гражданского населения устроили взаимные этнические чистки на Волыни. Тогда погибли десятки тысяч человек.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.