Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция (видео)

В Италии пройдет торжественная церемония закрытия Олимпиады-2026

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится торжественная церемония закрытия Игр. Мероприятие состоится не в Милане.

Что нужно знать

22 февраля Зимние Олимпийские игры официально завершатся

Церемония закрытия Олимпиады пройдет в Вероне

Сборная Украины примет участие в параде наций

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало мероприятия в 21:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии

Олимпиада завершится не в Милане, где проходила основная часть церемонии открытия Игр, а на исторической Арене "ди Верона". Выбор места для церемонии закрытия не случаен. Этот амфитеатр воплощает в себе богатое культурное наследие Италии, предоставляя уникальную площадку для завершения события мирового значения. Здесь встречаются славное прошлое этого места и будущее спорта.

Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.