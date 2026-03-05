Смеялся, спал, просился домой: как отличался в суде подозреваемый в убийстве Фарион (фото, видео)

Суд проигнорировал манипуляции парня и продлил срок содержания под стражей до 28 апреля

Обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко неоднократно странно вел себя во время судебных заседаний. И заседание Шевченковского районного суда Львова в четверг, 5 марта, не стало исключением.

Как сообщает "Суспільне", на этот раз он просил смягчить меру пресечения до домашнего ареста, прибегнув к манипуляциям с упоминанием своего отца-военнослужащего. Суд отклонил прошение подозреваемого и продлил содержание под стражей на 60 суток без права вносить залог.

"Я не понимаю, почему мой отец, я напоминаю, он воюет и уже награжден президентом за оборону Украины, – но он не за это воюет, чтобы я здесь сидел, а все гуляли на свободе. Если для правосудия нужно, чтобы я находился под стражей, то без проблем, но я хочу чувствовать справедливость. Пусть сижу я – пусть сидят все остальные подозреваемые. Если все остальные находятся на свободе, я тоже хочу выйти на свободу", – заявил подозреваемый.

Вячеслав Зинченко

Что было раньше?

Во время предыдущих заседаний Зинченко не то, что не раскаялся, он смеялся и позволял себе пренебрежительное поведение. К примеру, однажды подозреваемый просто разлегся в зале суда на своем месте, возможно даже дремал, фактически демонстрируя безразличие к происходящему.

Зинченко разлегся в зале суда 15 октября 2025 года. Фото: местные СМИ

Несколько раз он пытался провоцировать свидетелей и задавать им соответствующие вопросы. Кроме того, СМИ фиксировали, как Зинченко улыбался во время дачи показаний свидетелей или обнародования записей его разговора с сокамерниками. На некоторых из них он фактически признался в содеянном, поскольку раскрыл мотивы убийства. В частности, не получал деньги за "заказ", ведь для выполнения у него были личные причины.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику

Также однажды в камере Зинченко нашли записку, адресованную сокамерникам: "Если что-нибудь произойдет, я себя не убивал".

