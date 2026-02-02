"За Украину, за свой народ": боксер Богачук побил россиянина (видео)

Украинец успешно дебютировал в новом промоушене

В ночь, на понедельник, 2 февраля, на арене Meta Apex в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит большое шоу профессионального бокса Zuffa Boxing 02. В основном карде выступил известный украинский боксер Сергей Богачук (27–3, 24 KO).

Что нужно знать

Богачук удачно дебютировал в промоушене Zuffa Boxing

Сергей в принципиальном бою победил россиянина Бутаева

Судьи отдали победу украинцу раздельным решением

Сергею в ринге противостоял российский боксер Раджаб Бутаев (16–2, 12 KO). Об этом сообщает "Телеграф".

Бутаев отлично провел дебют поединка, однако уже после третьего раунда начал сдавать физически. Богачук работал в своей традиционной манере: сближался, а затем устраивал размен ударами. В итоге поединок продлился все 10 раундов, а последняя 3-минутка стала настоящей дракой. В итоге судьи отдали победу украинцу раздельным решением — 96-94, 94-96, 96-94.

Добавим, что Сергей сумел вырваться вперед на судейских записках благодаря успеху в последних раундах. В одном из перерывов тренер в углу напомнил Богачуку, что тот боксирует не за себя, а за свою страну и весь украинский народ. Мотиваци я от коуча сработала, и Богачук победил в принципиальном поединке.

Напомним, в рамках вечера бокса Zuffa Boxing 02 состоялось несколько занимательных поединков. Украинец Александр Гвоздик нокаутом проиграл сопернику, которого дважды отправил в нокдаун. В раннем андеркарде шоу Джамар Талли жестко нокаутировал Девонте Вильямса, а Дамейжн Ванхаутер техническим нокаутом остановил мексиканскую "Бомбу". На сайте "Телеграф" доступно видео этих боев.