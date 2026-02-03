Усик засветился на публике с другом Кадырова: фото наделало шуму в сети

Украинский боксер угодил в неприятную ситуацию

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) побывал в Нью-Йорке (США) на вечере бокса Лопес — Стивенсон. Во время шоу "Кот" сделал совместное фото со звездами бокса.

Что нужно знать

Усик стал гостем боксерского шоу в Нью-Йорке

Александр сделал совместное фото с российскими боксерами Биволом и Бетербиевым

Бетербиев тесно связан с Кадыровым

Все бы ничего, но на снимке засветились сразу двое россиян, один из которых приближен к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает "Телеграф".

На снимке можно заметить Артура Бетербиева (крайний слева) и Дмитрия Бивола (крайний справа) — российских боксеров полутяжелого веса, которые дважды дрались между собой за титул абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик сделал фото с российскими боксерами/Фото: instagram.com/arturbeterbiev

В сети мнение пользователей разделилось. Некоторые критикуют боксера, другие считают, что фото общее, а потому Александр не сделал ничего плохого.

Добавим, что в сети всплыло видео с этого же шоу, на котором Усик проигнорировал Бетербиева, пожав руку всем, кроме россиянина.

Бетербиев известен тем, что является другом Кадырова. Глава Чечни посещает бои Артура, а также делает ему ценные подарки после побед. К примеру, Кадыров как-то презентовал боксеру новенький Mercedes-BenzG-Class ("Гелик").

В ответ, Артур прославляет Кадырова. После победы над Биволом он выкрикнул: "Ахмат- сила".

Примечательно, что украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали в сети за фото с другим любимцем Кадырова. Украинец тогда сделал совместное фото с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Напомним, Кадыров посетил первый бой Бетербиев — Бивол, и после победы уроженца Чечни выпрыгнул на ринг и устроил цирк. К слову, во втором поединке Бивол взял реванш.