Грозился нокаутировать Усика, а сам опозорился: американский гигант потерял волосы в бою (видео)

Михаил Корнилов
Александр Усик и Джаррелл Миллер Новость обновлена 01 февраля 2026, 13:22
Александр Усик и Джаррелл Миллер. Фото Getty Images

В мире бокса произошел необычный момент

В ночь на воскресенье, 1 февраля, американский супертяж Джаррелл Миллер провел поединок против нигерийского гиганта Кингсли Ибе. Бой запомнился необычным курьезом.

Что нужно знать

  • Миллер победил Ибе
  • В бою американец потерял шевелюру
  • Джаррелл ранее критиковал Усика

Вечер бокса Ring VI состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Во время боя Джарелл потерял парик, передает "Телеграф".

Ибе дал конкурентный бой "Большому малышу", однако все равно уступил раздельным решением судей — 97-93, 94-96, 97-93. Во втором раунде Кингсли ударами-бомбами "нокаутировал" парик Джаррелла. Момент быстро завирусился в сети.

Напомним, Миллер по прозвищу "Большой малышь" нелестно отзывался об Александре Усике. Он сомневался, что украинец сможет проявить себя в супертяжах, а после того, как "Кот" зачистил дивизион, стал критиковать чемпиона, выпрашивая бой.

Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести полноценный лагерь, чтобы победить его. Я перееду украинца. У него будут огромные проблемы. Он всегда имеет трудности, когда его соперники опускают подбородок и идут в жесткий бой.

Джаррелл Миллер

Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем".

