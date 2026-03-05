Март готовит испытание: названы даты, когда в Харьков придет настоящий холод

Однако погода стабилизируется

Погода в Харькове обещает быть контрастной и динамичной. Жителям города придется подождать настоящего тепло.

Синоптики сервиса Meteofor прогнозируют, что в начале марта будет влажная и облачная погода, которая впоследствии сменится периодами прояснений. "Телеграф" подробнее расскажет о погоде в Харькове.

Какая будет погода в Харькове в ближайшие дни

В период с 5 по 7 марта город будет находиться под влиянием влажного циклона. В четверг, 5 марта, ожидается преимущественно пасмурная погода с температурой днем около +4°C, однако из-за высокой влажности и ветра воздух будет казаться гораздо холоднее. Уже в пятницу, 6 марта, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, а ночные показатели опустятся до -2°C, что приведет к гололедице на дорогах в утренние часы субботы.

Начиная с 8 и 9 марта ситуация несколько стабилизируется, однако резкого потепления ждать не стоит. В воскресенье, 8 марта, небо прояснится, и солнце прогреет воздух до +6°C, хотя ночью все еще будет удерживаться мороз до -3°C. Понедельник, 9 марта, пройдет без осадков, но под сопровождение умеренного северного ветра, напоминающего о том, что зима еще не окончательно покинула регион.

Погода в Харькове

Следующая неделя, с 10 марта, принесет новую волну похолодания. Синоптики прогнозируют, что в середине месяца ночные температуры могут снова упасть до -5°C, а дневные не будут превышать +2°C. Такая нестабильность будет длиться, по меньшей мере, до середины второй декады марта, поэтому метеорологи советуют следить за обновлением прогнозов и быть готовыми к внезапным изменениям погодных условий.

