"Динамо" опозорилось на всю страну: "Шахтер" моментально воспользовался ситуацией
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Киевский клуб угодил в скандал
Не секрет, что "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу не только на футбольной площадке, но и в сети. Одну из таких "битв", похоже, выиграли Горняки.
Что нужно знать
- "Динамо" отказало выполнить просьбу отца юного футболиста
- "Шахтер" отреагировал на ситуацию, сделав мальчику подарок
- В сети возникли споры из-за данной ситуации
В threads разгорелся спор из-за неоднозначной реакции "Динамо" на просьбу болельщика. Некий Артем Андреевич попросил "динамовцев" поздравить его сына Даниила с днем рождения.
Клуб вежливо отказал, однако на пост Артема обратили внимание другие команды. К примеру, донецкий "Шахтер" подготовил для юного именинника сюрприз — рюкзак, книгу "Мы играем дальше" и другие аксессуары.
Киевский "Локомотив" также поздравил Даниила.
Переглянути в Threads
Добавим, что игроки "Динамо" таки поздравили Даниила с днем рождения, однако отец добился этого, напрямую связавшись с хавбеком киевлян Владимиром Бражко.
Переглянути в Threads
Данная ситуация спровоцировала споры в сети. Некоторые пользователи считают, что клубы не обязаны делать видео с поздравлениями. Другие отметили, что в данной ситуации пиар-служба "Динамо" сплоховала.
Напомним, "Шахтер" лидирует в первенстве Украины, опережая ближайшего преследователя (ЛНЗ) на 3 очка. "Динамо" занимает 4-е место, отставая от лидера на 9 баллов. Киевляне пробились в полуфинал Кубка Украины, а вот Горняки пока могут похвастаться лишь выходом в 1/8 финала Лиги конференций.