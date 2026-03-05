"Динамо" опозорилось на всю страну: "Шахтер" моментально воспользовался ситуацией

Киевский клуб угодил в скандал

Не секрет, что "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу не только на футбольной площадке, но и в сети. Одну из таких "битв", похоже, выиграли Горняки.

Что нужно знать

"Динамо" отказало выполнить просьбу отца юного футболиста

"Шахтер" отреагировал на ситуацию, сделав мальчику подарок

В сети возникли споры из-за данной ситуации

В threads разгорелся спор из-за неоднозначной реакции "Динамо" на просьбу болельщика. Некий Артем Андреевич попросил "динамовцев" поздравить его сына Даниила с днем рождения.

Клуб вежливо отказал, однако на пост Артема обратили внимание другие команды. К примеру, донецкий "Шахтер" подготовил для юного именинника сюрприз — рюкзак, книгу "Мы играем дальше" и другие аксессуары.

"Шахтер" поздравил Даниила с днем рождения

Киевский "Локомотив" также поздравил Даниила.

Добавим, что игроки "Динамо" таки поздравили Даниила с днем рождения, однако отец добился этого, напрямую связавшись с хавбеком киевлян Владимиром Бражко.

Данная ситуация спровоцировала споры в сети. Некоторые пользователи считают, что клубы не обязаны делать видео с поздравлениями. Другие отметили, что в данной ситуации пиар-служба "Динамо" сплоховала.

Напомним, "Шахтер" лидирует в первенстве Украины, опережая ближайшего преследователя (ЛНЗ) на 3 очка. "Динамо" занимает 4-е место, отставая от лидера на 9 баллов. Киевляне пробились в полуфинал Кубка Украины, а вот Горняки пока могут похвастаться лишь выходом в 1/8 финала Лиги конференций.