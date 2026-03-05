Четверо украинцев были задержаны в Польше. Что натворили и депортировали ли их (фото)

Самому младшему фигуранту 20 лет

В Польше задержаны четыре гражданина Украины, подозреваемые в кражах со взломом. У них в авто были обнаружены наркотические вещества.

Об этом сообщает Miejskireporter. По данным следствия, фигурантов поймали во время поездки на авто.

Полиция остановила Renault в городе Пясечно, где недавно произошло несколько краж в квартирах. В салоне авто находились четверо мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. В ходе осмотра полицейский обнаружил два номерных знака, инструменты, которые могли использовать для кражи со взломом, и наркотики в багажнике автомобиля.

Полиция задержала украинцев в Польше

В ходе следственных действий один из украинцев настаивал, что "он нашел документы, и что этот белый порошок не является наркотиком". Изъятое вещество проверили, подтверждено кокаин.

Двум украинцам 33-летнего и 20-летнего возраста выдвинуты уголовные обвинения, в том числе повреждение имущества, кража со взломом и кража, хранение наркотиков и незаконное присвоение платежной карты.

Мужчинам уже избрали меру пресечения — полицейский надзор для старшего и перевод в пункт пограничной службы с приказом покинуть территорию Польши для младшего. Расследование дела еще продолжается.

Напомним, что недавно в Варшаве полиция задержала четырех граждан Украины, которые побили таксиста и повредили его авто. На момент задержания они были очень пьяны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше в феврале задержали пятерых украинцев.