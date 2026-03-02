Укр

Праздничные цены в "Авроре": что можно купить к 8 марта по отличным скидкам

Марина Бондаренко
Есть выбор из 10 товаров

В сети магазинов "Аврора" действуют выгодные скидки до 8 марта. В преддверии праздника покупатели могут приобрести товары для ухода и подарки со скидками до почти 40%.

Некоторые позиции подешевели почти наполовину, так что это хорошая возможность подготовиться к Международному женскому дню. Список подготовил "Телеграф".

Среди акционных предложений:

  • зеркало настольное деревянное прямоугольное — 88 грн (-37%);
  • скраб-пилинг для тела Liora Flowers — 99 грн (-23%);
  • зеркало двухстороннее Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);
  • масло для кутикулы Lovit — 24 грн (-38%);
  • сыворотка для лица RE.CARE — 199 грн (-23%);
  • пенка для умывания RE.CARE — 129 грн (-24%);
  • спрей-кондиционер для волос — 64 грн (-24%);
  • маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);
  • маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);
  • маска для тела Sakura Glow – 149 грн (-21%).
Какие подарки можно купить в "Авроре" до 8 марта
Что купить в "Авроре". Фото: Телеграф

