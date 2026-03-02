Праздничные цены в "Авроре": что можно купить к 8 марта по отличным скидкам

Есть выбор из 10 товаров

В сети магазинов "Аврора" действуют выгодные скидки до 8 марта. В преддверии праздника покупатели могут приобрести товары для ухода и подарки со скидками до почти 40%.

Некоторые позиции подешевели почти наполовину, так что это хорошая возможность подготовиться к Международному женскому дню. Список подготовил "Телеграф".

Среди акционных предложений:

зеркало настольное деревянное прямоугольное — 88 грн (-37%);

скраб-пилинг для тела Liora Flowers — 99 грн (-23%);

зеркало двухстороннее Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);

масло для кутикулы Lovit — 24 грн (-38%);

сыворотка для лица RE.CARE — 199 грн (-23%);

пенка для умывания RE.CARE — 129 грн (-24%);

спрей-кондиционер для волос — 64 грн (-24%);

маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);

маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);

маска для тела Sakura Glow – 149 грн (-21%).

Что купить в "Авроре". Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в канун 8 марта в популярных магазинах стартовали праздничные скидки и специальные предложения на популярные товары. За подарками также можно зайти в "АТБ".