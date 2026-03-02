Праздничные цены в "Авроре": что можно купить к 8 марта по отличным скидкам
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Есть выбор из 10 товаров
В сети магазинов "Аврора" действуют выгодные скидки до 8 марта. В преддверии праздника покупатели могут приобрести товары для ухода и подарки со скидками до почти 40%.
Некоторые позиции подешевели почти наполовину, так что это хорошая возможность подготовиться к Международному женскому дню. Список подготовил "Телеграф".
Среди акционных предложений:
- зеркало настольное деревянное прямоугольное — 88 грн (-37%);
- скраб-пилинг для тела Liora Flowers — 99 грн (-23%);
- зеркало двухстороннее Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);
- масло для кутикулы Lovit — 24 грн (-38%);
- сыворотка для лица RE.CARE — 199 грн (-23%);
- пенка для умывания RE.CARE — 129 грн (-24%);
- спрей-кондиционер для волос — 64 грн (-24%);
- маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);
- маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);
- маска для тела Sakura Glow – 149 грн (-21%).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в канун 8 марта в популярных магазинах стартовали праздничные скидки и специальные предложения на популярные товары. За подарками также можно зайти в "АТБ".