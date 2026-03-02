Подтоплены села, поля и огороды. Каким регионам угрожает наводнение (карта)

Появились первые видео последствия

В Украине фиксируется большое количество подтоплений сел, полей и приусадебных участков после расставания снега. На западе, частично в центре, юге и севере реки выходят с берегов.

Об этом рассказывают пользователи в Тик Ток. Как видно на видео, кое-где подтопления уже нанесли большой вред.

Ведь вода не просто стоит на полях и огородах, а добирается до дворов и улиц. Известно, что наводнения зафиксировали в Ровенской, Одесской областях и западе Украины. Такие подтопления могут представлять угрозу не только урожаю, но и домам, и людям.

Укргидрометцентр уже предупредил украинцев, что 02-05 марта из-за таяния снега река Южный Буг и ее притоки, река Ингул, Тилигул могут выйти из берегов. В Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях объявлен I уровень опасности — желтый, у реки Кодыма, Николаевщина, II уровень опасности — оранжевый.

Карта зон, которым грозят наводнения. Данные: Укргидрометцентр

Кроме того, есть угроза для окрестностей суббассейна Припяти, Западного Буга, Стира, Полтавы, Солокии. Речь идет о Львовской, Волынской области.

Эксперты предупреждали об угрозе наводнений

Как отмечал эколог и биолог Олег Листопад, в этом году опасность касается практически всей территории Украины. Ведь за последние десятилетия Украина потеряла значительную часть природных "губок", ранее сдерживавших воду. Осушенные болота, уничтоженные торфяники и застроенные поймы больше не могут принимать излишки влаги. Поэтому вода практически без помех попадает в реки и мгновенно поднимает их уровень.

"Наводнения в этом году будут. Все регионы под угрозой. Больше вам никто ничего не скажет, потому что прогноз — дело неблагодарное. А вот что делать — это другой вопрос: восстанавливать болота, торфяники, поймы рек. Они аккумулируют влагу", — говорит эксперт.

