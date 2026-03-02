Цены тают перед 8 марта: какие подарки можно приобрести в "АТБ"

Скидки продлятся до 3 марта

До 8 марта в сети супермаркетов "АТБ" действуют праздничные скидки на популярные средства для тела, рук и волос. Это хорошая возможность приобрести подарки.

Некоторые позиции подешевели почти на 40%, поэтому можно еще и сэкономить. Список товаров составил "Телеграф".

Акционные товары:

Крем 150 мл Nivea Creme – 73,90 грн (-50,0 грн, 40%)

(-50,0 грн, 40%) Гель-уход для душа Nivea 250 мл — 61,30 грн (-41,10 грн, 40%)

(-41,10 грн, 40%) Крем 75 мл Nivea Soft — 56,90 грн (-38,00 грн, 40%)

(-38,00 грн, 40%) Гель для душа Johnson’s Vita-Rich 400 мл — 71,90 грн (-46,10 грн, 39%)

(-46,10 грн, 39%) Крем для лица Lirene 50 мл — 83,90 грн (-36,00 грн, 30%)

(-36,00 грн, 30%) Крем для рук 80 мл — 18,90 грн (-7,00 грн, 27%)

(-7,00 грн, 27%) Маска для волос Kallos 500 мл — 83,90 грн (-36,00 грн, 30%)

(-36,00 грн, 30%) Гель для душа Le Petit Marseillais 250 мл — 57,90 грн (-22,00 грн, 27%)

Акция действует до 3 марта, так что стоит поспешить, чтобы воспользоваться выгодными предложениями и подготовить приятные сюрпризы к празднику без лишних затрат.

Товары в "АТБ" до 8 марта. Фото: Телеграф

