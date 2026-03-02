Реконструкция уже идет. Когда аэропорт "Винница" сможет возобновить работу

Объект не сможет возобновить работу до завершения реконструкции и сертификации

Даже после наступления условий для возобновления гражданского авиасообщения аэропорт "Винница" не сможет сразу начать работу. Сейчас идет его реконструкция.

Возобновление полетов станет возможным после проведения ряда необходимых мероприятий. Об этом говорится в ответе директора КП "Аэропорт Винница" Владимира Ниценко на информационный запрос "Телеграфа".

Что нужно знать:

Аэропорт в Виннице пока не готов к возобновлению полетов

Там идет реконструкция аэродрома и аэровокзального комплекса

Начать работу он сможет после ввода его в эксплуатацию и сертификации

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров №126 от 23 февраля 2016 года на объекте проводятся строительные работы. В частности, ремонт аэродрома и аэровокзального комплекса.

"Восстановление полетов из аэропорта "ВИННИЦА" будет осуществляться после завершения выполнения работ и ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством, выполнением организационных мероприятий и сертификации", — говорится в документе.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Где находится аэропорт

Аэродром Винница (Гавришевка) располагается в 7,5 км восточнее железнодорожной станции Винницы и в 10 км от центра города. Он находится в центре Украины и имеет удобную транспортную развязку (автомобильную и железнодорожную) для перевозки пассажиров и грузов как по Украине, так и за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что международный аэропорт "Борисполь" в Киеве готов возобновить работу, как только это станет безопасно. В частности, речь идет об открытии воздушного пространства и восстановлении регулярных полетов.