Он пошел против Бубки и насолил России: кто понесет флаг Украины на Олимпиаде

В Украине назвали первого знаменосца национальной команды на ближайших Играх

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич станет знаменосцем сборной Украины на Олимпийских играх-2026 в Италии. Владислав не имеет больших достижений в спорте, однако проявил себя в другом.

Что нужно знать

Гераскевич понесет флаг Украины на Открытии Олимпиады-2026

Владислав известен своей борьбой против влияния Бубки и РФ на украинский и международный спорт

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля

Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в комментарии для Champion Radio. С женским знаменосцем пока не определились.

Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них. Потому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены. Скоро вы все узнаете. Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт/Фото: facebook.com/vgytzait

Гераскевич известен в Украине благодаря своей борьбе с Сергеем Бубкой. Именно Владислав первым из спортсменов публично выступил против бывшего главы НОК. После этого у скелетониста начались проблемы. Спортсмена попытались убрать из Комиссии НОК и обвинили в действиях, которые "не способствуют победе Украины".

В 2025 году Владислав своей презентацией сумел не пустить россиян на Олимпийские игры-2026 в бобслее и скелетоне. В РФ его выступление оценили как "украинскую провокацию".

Напомним, в июне 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказывается, что фирма "Монблан", принадлежащая бывшему легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, во время полномасштабного вторжения РФ работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с захватчиками.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали его на закрытом заседании Комиссии атлетов НОК (вырезки из которого опубликовала "Трибуна" — Ред.).

В августе того же года в Bihus Info заявили, что российские компании, где Бубка числится соучредителем, якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками. А в сентябре появилась первая реакция Бубки на скандал. Он опроверг слова журналистов.