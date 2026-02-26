Була гімнасткою і народила двох дітей: як виглядає дружина Сергія Бубки, якого вимагають позбавити звання Героя України
Вони познайомилися у 80-х і з того часу не розлучалися
Сергій Бубка — легендарний український легкоатлет, перша у світі людина, яка подолала висоту 6 метрів у стрибках із жердиною. Він довгий час очолював Національний олімпійський комітет України (2005-2022), а зараз є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Все своє життя спортсмен був одружений з однією жінкою Лілею, яка народила йому двох дітей.
"Телеграф" розповідає, що відомо про Лілію Бубку, як вона виглядає і чим займається.
Лілія Бубка — що про неї відомо?
Сергій та Лілія познайомилися у 1983 році на стадіоні в Донецьку. На той час він уже був світовим чемпіоном-легкоатлетом, але був скромним і не зізнавався. Тож спочатку дівчина не знала, що до неї залицяється успішний спортсмен.
Сама вона теж професійна спортсменка. У молодості Лілія займалася художньою гімнастикою. А після закінчення спортивної кар’єри стала тренеркою з художньої гімнастики.
Пара одружилася через рік після знайомства, 1984 року. У них народилися двоє синів: Віталій — 1985 року, а Сергій — 1987 року. До речі, обидва теж пов’язали своє життя зі спортом – стали тенісистами.
Упродовж багатьох років Лілія Бубка супроводжує чоловіка в офіційних поїздках, на чемпіонатах та олімпійських конгресах. Вона бере активну участь у соціальних і культурних програмах для дружин спортивних функціонерів. Якось Лілія зізнавалася в інтерв’ю, що намагається не пропускати великі тенісні турніри та чемпіонати з легкої атлетики, підтримуючи спортивні традиції сім’ї.
Чому Бубку хочуть позбавити звання "Героя України"?
Сергій Бубка, який є членом Міжнародного олімпійського комітету, зазнав жорсткої критики в Україні за свою неоднозначну позицію. Він не став на бік РФ відкрито, але є інформація, що він співпрацює з російськими окупантами на окупованих територіях.
У грудні 2025 року Президент України Володимир Зеленський позбавив його державної стипендії. А скелетоніст Владислав Гераскевич закликав Верховну Раду позбавити Бубку звання "Героя України" через співпрацю із ворогом.
Зазначимо, що у 2023 році журналісти Bihus.Info розслідували бізнес Сергія Бубки. Виявилося, що його компанії одержують підряди від російських структур на окупованих територіях та постачають їм паливо. Бізнес олімпійського чемпіона досі працює у окупованому Донецьку.
