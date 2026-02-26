Була гімнасткою і народила двох дітей: як виглядає дружина Сергія Бубки, якого вимагають позбавити звання Героя України

Вони познайомилися у 80-х і з того часу не розлучалися

Сергій Бубка — легендарний український легкоатлет, перша у світі людина, яка подолала висоту 6 метрів у стрибках із жердиною. Він довгий час очолював Національний олімпійський комітет України (2005-2022), а зараз є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Все своє життя спортсмен був одружений з однією жінкою Лілею, яка народила йому двох дітей.

Сергій Бубка. Фото: відкриті джерела

Лілія Бубка — що про неї відомо?

Сергій та Лілія познайомилися у 1983 році на стадіоні в Донецьку. На той час він уже був світовим чемпіоном-легкоатлетом, але був скромним і не зізнавався. Тож спочатку дівчина не знала, що до неї залицяється успішний спортсмен.

Сама вона теж професійна спортсменка. У молодості Лілія займалася художньою гімнастикою. А після закінчення спортивної кар’єри стала тренеркою з художньої гімнастики.

Сергій Бубка та його дружина Лілія. Фото: соцмережі

Пара одружилася через рік після знайомства, 1984 року. У них народилися двоє синів: Віталій — 1985 року, а Сергій — 1987 року. До речі, обидва теж пов’язали своє життя зі спортом – стали тенісистами.

Сергій Бубка із дружиною та синами. Фото: відкриті джерела

Упродовж багатьох років Лілія Бубка супроводжує чоловіка в офіційних поїздках, на чемпіонатах та олімпійських конгресах. Вона бере активну участь у соціальних і культурних програмах для дружин спортивних функціонерів. Якось Лілія зізнавалася в інтерв’ю, що намагається не пропускати великі тенісні турніри та чемпіонати з легкої атлетики, підтримуючи спортивні традиції сім’ї.

Сергій Бубка із дружиною. Фото: Getty Images

Чому Бубку хочуть позбавити звання "Героя України"?

Сергій Бубка, який є членом Міжнародного олімпійського комітету, зазнав жорсткої критики в Україні за свою неоднозначну позицію. Він не став на бік РФ відкрито, але є інформація, що він співпрацює з російськими окупантами на окупованих територіях.

У грудні 2025 року Президент України Володимир Зеленський позбавив його державної стипендії. А скелетоніст Владислав Гераскевич закликав Верховну Раду позбавити Бубку звання "Героя України" через співпрацю із ворогом.

Владислав Гераскевич та Сергій Бубка. Фото: відкриті джерела

Зазначимо, що у 2023 році журналісти Bihus.Info розслідували бізнес Сергія Бубки. Виявилося, що його компанії одержують підряди від російських структур на окупованих територіях та постачають їм паливо. Бізнес олімпійського чемпіона досі працює у окупованому Донецьку.

