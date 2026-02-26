Ходит с ней на суды и поддерживает: как выглядит муж Юлии Тимошенко, с которым она 46 лет в браке

Он держал ее за руку в суде во время последних событий

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она пришла в парламент в 1997 году и остается при власти до сих пор. Недавно политик стала фигуранткой громкого судебного разбирательства, связанного с подкупом народных депутатов. Во время судебных заседаний рядом с Юлией Владимировной все время рядом ее муж Александр.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Тимошенко, как он выглядит и чем занимается.

Александр Тимошенко — что о нем известно?

Александр Тимошенко родился в Днепропетровске 11 июня 1960 года, сейчас ему 65 лет. С Юлией Владимировной они поженились в далеком 1979 году и остаются вместе уже около 46 лет. В этом браке родилась единственная дочь Евгения.

Юлия и Александр Тимошенко в молодости. Фото: открытые ичточники

Согласно расследованиям, в том числе платформы YouControl на январь 2026 года, Александр Тимошенко владеет бизнесом как в Украине, так и в Европе. Он владелец косметического бренда "Леди Ю" и инвестирует в фермерские хозяйства в Днепропетровской области. Также Тимошенко возглавляет общественную организацию Batkivshchyna Prague, z.s. (Прага), созданную для сотрудничества украинцев за рубежом.

Юлия и Александр Тимошенко вместе десятки лет. Фото: открытые источники

До ноября 2024 года муж Юлии Владимировны руководил компанией Britico Product s.r.o., которая занималась недвижимостью и рекламой. Кроме того, в прошлом он также занимался строительным бизнесом в Праге и инвестициями в "зеленую" энергетику.

Юлия и Александр Тимошенко. Фото: https://www.instagram.com/yulia_tymoshenko/

Где сейчас муж Тимошенко?

Судя по последним фото в СМИ и соцсетях, Александр сейчас живет в Украине и горячо поддерживает свою жену-политика, которая оказалась в центре коррупционного расследования. Его регулярно видят в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рядом с Юлией Тимошенко.

Юлия Тимошенко в суде. Фото: Getty Images

Известно, что в рамках расследования подкупа депутатов, суд изначально арестовал не только имущество и активы нардепа, но и ее мужа Александра. Однако 16 февраля 2026 года ВАКС снял арест с его автомобилей (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 и Audi A8), двух гаражей в Днепре и суммы в $6 300.

Юлия Тимошенко в суде, а ее муж все время рядом. Фото: Getty Images

В отличие от Юлии Тимошенко, которая все время на виду у публики и часто мелькает в медиа, ее муж держится тени. Его характеризуют как непубличного человека, который редко дает интервью и почти не комментирует политику.

Александр сопровождал Юлию Тимошенко в суде. Фото: Getty Images

Юлия и Александр Тимошенко в суде держались за руки. Фото: Getty Images

