Ходит с ней на суды и поддерживает: как выглядит муж Юлии Тимошенко, с которым она 46 лет в браке
Он держал ее за руку в суде во время последних событий
Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она пришла в парламент в 1997 году и остается при власти до сих пор. Недавно политик стала фигуранткой громкого судебного разбирательства, связанного с подкупом народных депутатов. Во время судебных заседаний рядом с Юлией Владимировной все время рядом ее муж Александр.
"Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Тимошенко, как он выглядит и чем занимается.
Александр Тимошенко — что о нем известно?
Александр Тимошенко родился в Днепропетровске 11 июня 1960 года, сейчас ему 65 лет. С Юлией Владимировной они поженились в далеком 1979 году и остаются вместе уже около 46 лет. В этом браке родилась единственная дочь Евгения.
Согласно расследованиям, в том числе платформы YouControl на январь 2026 года, Александр Тимошенко владеет бизнесом как в Украине, так и в Европе. Он владелец косметического бренда "Леди Ю" и инвестирует в фермерские хозяйства в Днепропетровской области. Также Тимошенко возглавляет общественную организацию Batkivshchyna Prague, z.s. (Прага), созданную для сотрудничества украинцев за рубежом.
До ноября 2024 года муж Юлии Владимировны руководил компанией Britico Product s.r.o., которая занималась недвижимостью и рекламой. Кроме того, в прошлом он также занимался строительным бизнесом в Праге и инвестициями в "зеленую" энергетику.
Где сейчас муж Тимошенко?
Судя по последним фото в СМИ и соцсетях, Александр сейчас живет в Украине и горячо поддерживает свою жену-политика, которая оказалась в центре коррупционного расследования. Его регулярно видят в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рядом с Юлией Тимошенко.
Известно, что в рамках расследования подкупа депутатов, суд изначально арестовал не только имущество и активы нардепа, но и ее мужа Александра. Однако 16 февраля 2026 года ВАКС снял арест с его автомобилей (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 и Audi A8), двух гаражей в Днепре и суммы в $6 300.
В отличие от Юлии Тимошенко, которая все время на виду у публики и часто мелькает в медиа, ее муж держится тени. Его характеризуют как непубличного человека, который редко дает интервью и почти не комментирует политику.
