Новый макбук в обмен на подруг: что известно об украинской модели, которая работала на Эпштейна

Журналисты прочли переписку модели из Броваров со скандальным американским финансистом

Украинская модель из Броваров Настя Н подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров Эпштейна. Взамен он оплачивал ее обучение в США, перелеты на родину и не только.

Об этом идет речь в расследовании команды Слідство.Інфо. По меньшей мере одна из подруг украинской модели попала на "Джеффриленд".

Журналистам-расследователям пришлось прочесть около тысячи сообщений, которые находятся в файлах осужденного педофила-финансиста. Ее общение с Эпштейном длилось почти 4 года – с 2015-го по 2019-го.

"Конечно, я подыщу тебе девушек!" – написала Настя Н в ответ на просьбу подыскать ему новую ассистентку.

Взамен украинка получала авиабилеты домой и обратно, оплату обучения в Штатах, новенький макбук за 3,5 тысячи долларов и периодические визиты к парикмахеру.

Примечательно, что ей приходилось буквально выпрашивать деньги на оплату своих потребностей, в том числе окраску и восстановления волос. Также украинка не забывала многократно благодарить своего благодетеля в переписке.

Ассистентка Эпштейна Лесли Грофф лично бронировала билеты, покупала компьютер и даже записывала Настю Н на коррекцию бровей. При покупке билетов они решили сэкономить на дополнительном месте для ног, о котором просила украинка, и отправили ее эконом-классом.

Из сообщений следует, что скорее всего американский финансист заплатил уроженке Броваров 10 тысяч долларов за то, что она искала для него девушек.

Настя присылала Эпштейну фото кандидатур, чтобы он выбрал на свой вкус. Среди них были ее подруги и знакомые, с которыми модель посещала йогу.

Как минимум одна подруга Насти, россиянка Елена, в итоге оказалась на печально известном острове после того, как та познакомила ее с Эпштейном.

Еще несколько девушек ему не понравились. По поводу одной из кандидатур, он написал: "Больше похожа на мою горничную". Он также напомнил Насте, что девушки не должны быть старше 22 лет.

Журналисты выяснили, что в Броварах знакомая Эпштейна имеет квартиру, в этом же населенном пункте живут ее родители. Получить комментарии от самой женщины не удалось, а ее мать ответила, что ничего не знает о связи дочери с сексуальным преступником.

Также мы рассказали, кто из украинцев упоминается в файлах Эпштейна, обнародованных недавно.