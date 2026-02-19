Кто из украинцев чаще всего берет кредит? Финансист назвала неожиданные цифры

Берут в долг чаще всего люди с доходом более 50 тысяч грн

Многие украинцы хотя бы раз в жизни пользовались услугами банков и брали кредит. Однако подавляющее большинство – это люди с доходом до 50 тысяч грн.

Об этом "Телеграфу" рассказала Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса". По ее словам, данные НБУ за 2025 год показывают достаточно типичную и в то же время интересную статистику.

Так, заемщиков с ежемесячными доходами от 20 до 50 тыс. грн – 31% и 28% по количеству кредитов. При этом ежемесячные выплаты этой группе составляли в среднем 20% доходов.

А вот заемщиков с доходом 12-20 тысяч — 15%, а берущих кредиты уже 24%. Их выплаты составили около 27% доходов. Наименьшее количество по кредитам, а именно 11%, составляют те, у кого доход более 50 тысяч грн. Однако в роли заемщиков выступает более 36% таких лиц. Ежемесячная долговая нагрузка для этой группы не превышала 25%.

"Единственной категорией с повышенной долговой нагрузкой (около 40% доходов) являются заемщики с доходами до 12 тыс. грн. В то же время их доля в портфеле относительно невелика — 10% от общего объема кредитов и 22% от общего количества договоров. Таким образом, потенциал для развития кредитования физических лиц в Украине остается", — говорит Мустафаева.

