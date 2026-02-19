Глава Донецкой ОВА — миллионер: сколько Филашкин заработал за 2025 год (документ)

Налоги и сборы превысили 365 тысяч гривен

Глава Донецкой областной государственной администрации (ОДА/ОВА) Вадим Филашкин за 2025 год получил более 1,2 миллиона гривен заработной платы "на руки".

Что нужно знать:

Начисленный должностной оклад за год составил более 1,59 млн грн

Материальной помощи, средств на оздоровление или отпускных в течение года не было

Как сообщили в Донецкой ОГА/ОВА в ответ на запрос "Телеграфа", начисленный должностной оклад председателю облгосадминистрации и начальнику областной военной администрации за 2025 год составил 1590772,79 грн. Фактически же выплачено после налогообложения – 1 224 895,06 грн. Таким образом, налоги и обязательные сборы составили 365 877,73 грн.

Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате руководителя ДонОГА/ОВА

Никаких дополнительных выплат — ни материальной помощи, ни средств на оздоровление или отпускных — должностное лицо в течение года не получало.

Что известно о Вадиме Филашкине

Вадим Филашкин/ Фото: Донецкая ОГА

Вадим Филашкин родился на Николаевщине, маж педагогическое (физкультура) и юридическое образование. Возглавляет Донецкую областную государственную администрацию с 27 декабря 2023 года. До этого занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА, а также работал в структуре Национальной полиции в Донецкой области.

Отметим, сейчас Донетчина — фронтовая область. Россияне хотят получить ее всю, военным или дипломатическим путем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что более 1,2 млн гривен заработал также и глава Хмельницкой ОГА/ОВА Сергей Тюрин. Однако у него были доплаты за гостайну и командировку.