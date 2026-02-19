Торопитесь в "АТБ": какие 10 товаров можно урвать по хорошим скидкам

Цены приятно удивят

В супермаркете АТБ действуют скидки на популярные товары. В этот раз можно приобрести как базовые продукты питания, так и бытовую химию и средства гигиены.

"Телеграф" подготовил подборку по 10 выгодным позициям. На них можно существенно сэкономить во время следующего визита в магазин.

Кофе растворимый Jacobs Monarch . Самая большая экономия на одном товаре ждет любителей кофе. Большая упаковка сублимированного кофе Jacobs Monarch (280 г) сейчас стоит 399.90 грн , хотя обычная цена составляет 681.70 грн. Вы экономите более 280 гривен на одной пачке.

. Самая большая экономия на одном товаре ждет любителей кофе. Большая упаковка сублимированного кофе Jacobs Monarch (280 г) сейчас стоит , хотя обычная цена составляет 681.70 грн. Вы экономите более 280 гривен на одной пачке. Масло подсолнечное "Щедрый Дар". Для тех, кто производит запасы, выгодно взять 3-литровую бутыль рафинированного масла. Акционная цена — 275.30 грн (вместо 303.48 грн)

Для тех, кто производит запасы, выгодно взять 3-литровую бутыль рафинированного масла. Акционная цена — (вместо 303.48 грн) Куриное филе "Своя линия" . Мясной отдел предлагает копченое куриное филе со скидкой 26%. Новая цена составляет 308,89 грн за килограмм, что позволяет сэкономить более 100 грн на каждом килограмме продукта.

. Мясной отдел предлагает копченое куриное филе со скидкой 26%. Новая цена составляет за килограмм, что позволяет сэкономить более 100 грн на каждом килограмме продукта. Средство для стирки Power De Luxe. Жидкое универсальное стиральное средство (упаковка 2 кг) сейчас продается по очень выгодной цене — 84.90 грн . Старая цена — 136.60 грн (скидка -37%).

Жидкое универсальное стиральное средство (упаковка 2 кг) сейчас продается по очень выгодной цене — . Старая цена — 136.60 грн (скидка -37%). Туалетная бумага Zewa Deluxe . Упаковка из 4 рулонов трехслойной ароматизированной бумаги (Cashmere Peach) обойдется в 99.90 грн . Это на 46 гривен дешевле обычного.

. Упаковка из 4 рулонов трехслойной ароматизированной бумаги (Cashmere Peach) обойдется в . Это на 46 гривен дешевле обычного. Средство для мытья посуды Fairy . Популярное моющее средство Fairy с ароматом лимона (0,75 л) стоит 109.00 грн . вместо 148.90 грн.

. Популярное моющее средство Fairy с ароматом лимона (0,75 л) стоит . вместо 148.90 грн. Плавленый сыр "Ферма" . Плавленый сыр (160 г) сейчас можно купить за 51.90 грн . Скидка составляет 34%, что достаточно существенно для молочной продукции.

. Плавленый сыр (160 г) сейчас можно купить за . Скидка составляет 34%, что достаточно существенно для молочной продукции. Нектар Jaffa Mango . Для любителей экзотических напитков нектар манго со стевией (0,95 л) предлагают за 58.80 грн . Старая цена — 87.50 грн.

. Для любителей экзотических напитков нектар манго со стевией (0,95 л) предлагают за . Старая цена — 87.50 грн. Кефир "Галичина" . Бутылка кефира "Карпатский" 2,5% жирности (0,87 кг) сейчас стоит 42.90 грн . Скидка 30% делает его одним из наиболее выгодных вариантов в молочном отделе.

. Бутылка кефира "Карпатский" 2,5% жирности (0,87 кг) сейчас стоит . Скидка 30% делает его одним из наиболее выгодных вариантов в молочном отделе. Сметана "Яготинская". Сметана 15% жирности в стакане (300 г) продается по акционной цене 39.90 грн (вместо 54.30 грн).

Акционные цены актуальны до 24 февраля 2026 года включительно при наличии товара на полках магазинов. Чтобы получить максимальную выгоду, следует обращать внимание на ценники с отметкой процента скидки.

