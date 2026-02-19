Принца Эндрю арестовали из-за "файлов Эпштейна". Чьи головы еще полетели после скандала (фото)

Эндрю лишился всех титулов и теперь арестован

В день своего 66-летия британская полиция арестовара брата Чарльза III, бывшего принца Эндрю после обыска в его доме в Сандрингеме. Причиной задержания стало подозрение в должностном преступлении.

Что нужно знать:

Полиция Великобритании расследует деятельность Эндрю как торгового представителя

С декабря 2025 года в США началась публикация "файлов Эпштейна", где упоминается Эндрю

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном

Об этом сообщает Daily Mail. В материале говорится, что около 8 утра на территорию королевского поместья в Норфолке, где он проживает, въехали шесть полицейских автомобилей.

Полиция расследует его работу как торгового представителя Великобритании после того, как в "Epstein Files" появились письма, где он якобы передавал другу Джеффри Эпштейну конфиденциальные отчёты о визитах и инвестициях.

"В настоящее время мужчина находится под стражей в полиции", — заявил представитель ведомства, но полиция не подтвердила, куда был доставлен Эндрю.

Арест принца Эндрю. Фото: Bav Media

Принц Эндрю — что о нем известно

Герцог Йоркский Эндрю — второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он родился 19 февраля 1960 года и с детства считался любимцем матери. Елизавета II родила его спустя несколько лет после вступления на трон, когда могла позволить себе больше времени уделять семье, поэтому с младшим сыном у нее сложились особенно теплые отношения.

Принц Эндрю получил блестящее образование и прославился как офицер британского флота, участвовавший в Фолклендской войне, что сделало его одним из самых популярных членов королевской семьи.

В 2015 году имя Эндрю оказалось в центре громкого секс-скандала. Он оказался связан с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних.

Принц Эндрю. Фото: Википедия

"Файлы Эпштейна"

С декабря 2025 в США началась масштабная публикация "файлов Эпштейна" в соответствии с законом о прозрачности, в которых присутствуют упоминания Эндрю. К примеру, ФБР получило информацию, что Джеффри Эпштейн мог сводить Эндрю с несовершеннолетними (это содержится в письмах, отмеченных в документах).

Среди жертв Эпштейна была девушка, утверждавшая, что ее заставляли вступать в интимную связь с принцем. Первое время Эндрю сохранял молчание и старался не комментировать скандал, но в 2019 году дал интервью BBC, которое должно было очистить его репутацию, однако вызвало противоположный эффект. Общество раскритиковало принца, заявив, что его ответы неубедительные и лишенные раскаяния.

Вирджиния Джуффре утверждала, что Эндрю вступал с ней в интимную связь (в том числе когда ей было 17 лет).

Принц Эндрю, Вирджиния Робертс (сейчас Джуффре) и Гислейн Максвелл в 2001 году

Обвинения в сторону принца со стороны Вирджинии были высказаны во время процесса над американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Кроме того, среди опубликованных фотографий по делу Джеффри Эпштейна был странный кадр, на котором принц Эндрю стоит на коленях возле девушки, лицо которой закрыто. Она лежит на полу, но, при этом, полностью одета.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и неизвестная девушка. Фото: Министерство юстиции США)

Из‑за упоминаний в этих документах и продолжающихся обсуждений Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей еще в 2025 году — официально объявлено Букингемским дворцом. Сотрудники полиции Великобритании начали расследование возможных правонарушений, включая передачу документов Эпштейну и возможные связи с торговлей людьми, опираясь на материалы из этих файлов.

Кто уже лишился должностей после "файлов Эпштейна"

Питер Мандельсон — бывший посол Великобритании в США и влиятельный политик. Покинул Лейбористскую партию и Палату лордов после упоминания о возможных связях с Эпштейном.

— бывший посол Великобритании в США и влиятельный политик. Покинул Лейбористскую партию и Палату лордов после упоминания о возможных связях с Эпштейном. Брэд Карп — председатель крупнейшей американской юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Ушёл с поста после публикации переписки с Эпштейном, которая вызвала большие вопросы о его связях.

— председатель крупнейшей американской юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Ушёл с поста после публикации переписки с Эпштейном, которая вызвала большие вопросы о его связях. Кэти Реммлер — главный юридический директор Goldman Sachs и бывший советник Белого дома. Подала в отставку после раскрытия её переписки и получения подарков от Эпштейна.

— главный юридический директор Goldman Sachs и бывший советник Белого дома. Подала в отставку после раскрытия её переписки и получения подарков от Эпштейна. Кейси Вассерман — глава комитета по проведению летних Олимпийских игр в Лос‑Анджелесе 2028 (и крупный рекрутер/хэдхантер). Лишился позиции после публикаций.

— глава комитета по проведению летних Олимпийских игр в Лос‑Анджелесе 2028 (и крупный рекрутер/хэдхантер). Лишился позиции после публикаций. Султан Ахмед бин Сулейем (Sultan Ahmed Bin Sulayem) — бывший председатель и генеральный директор DP World (одной из крупнейших логистических/портовых компаний мира). Ушёл в отставку после давления инвесторов и огласки файлов.

— бывший председатель и генеральный директор DP World (одной из крупнейших логистических/портовых компаний мира). Ушёл в отставку после давления инвесторов и огласки файлов. Томас Прицкер (Thomas Pritzker) — исполнительный председатель Hyatt Hotels Corporation. Отказался от переизбрания и ушёл в отставку, ссылаясь на "ошибки в суждении" из‑за его связей с Эпштейном.

— исполнительный председатель Hyatt Hotels Corporation. Отказался от переизбрания и ушёл в отставку, ссылаясь на "ошибки в суждении" из‑за его связей с Эпштейном. Мирослав Лайчак подал в отставку с должности советника по национальной безопасности премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер принял отставку и назвал экс-советника "невероятным источником опыта в дипломатии и внешней политике". По данным словацких медиа, Лайчак сначала отрицал, что обсуждал с Эпштейном женщин, а впоследствии заявил, что решил уйти в отставку, чтобы не нанести политический ущерб своему руководству.

Дело Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — это громкий уголовный скандал вокруг американского финансиста, обвиняемого в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и торговли людьми.

Известно, что Эпштейн проводил на частном острове и в своих имениях секс-вечеринки, где якобы присутствовали известные певцы, политики и люди. К примеру, президент США Дональд Трамп, принц Великобритании Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс и т.д.

Первые обвинения Эпштейна выдвинули в 2000 году, тогда он пошел на сделку с правоохранителями и был отпущен в 2009 году. Однако в 2019 году его снова арестовали из-за появления новых доказательств, однако в августе 2019 года он умер в тюрьме.

11 августа произвели вскрытие, по результатам которого пришли к выводу, что вероятнее всего Эпштейн покончил с собой, сбросившись на верёвку с верхнего яруса кровати.

Джеффри Эпштейн

Подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая помогала ему в секс-торговле детьми, также попала в тюрьму, её приговорили к 20 годам лишения свободы. В суде показали фото Эпштейна и Максвел, на котором они сидят вместе, целуются, на них видны их близкие отношения. На суде выступили четыре женщины, которые утверждали, что она доставляла их к Эпштейну, а потом иногда сама участвовала в их совращении. Для дальнейшего расследования дела Гислейн Максвелл и её причастности к делам Эпштейна будут приглашены в суд для допроса известные политики, которые могли быть связаны с Эпштейном.

Гислейн Максвелл

