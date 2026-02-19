Россияне взломали базу НБУ? Вытекли ли персональные данные украинцев и где было "слабое звено"

Национальный банк Украины сообщил о кибератаке на компанию-продавца монет

Российские хакеры получили доступ к данным, связанным с Нацбанком Украины — информацию пользователей. Атаковали компанию подрядчика – интернет-магазин нумизматики.

Что нужно знать:

Злоумышленники могли получить имена и фамилии клиентов, телефонные номера, e-mail и адреса доставки

Конфиденциальные данные, связанные с банковскими операциями или реквизиты платежных карт, по утверждению банка, не скомпрометированы

В НБУ отметили, что критические системы были изолированы, поэтому инцидент не повлиял на их работу

Об атаке рассказывает НБУ. По их данным злоумышленники могли получить следующие данные: имя/фамилию, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции. Однако конфиденциальные данные, связанные с банковскими операциями или реквизиты платежных карт не скомпрометированы, утверждают в банке.

"В настоящее время принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и оценки его возможных последствий. Национальный банк Украины совместно с поставщиком услуг работает над устранением последствий инцидента", — говорится в заявлении. В настоящее время интернет-магазин нумизматики не работает.

В компании также подчеркнули, что инцидент у подрядчика не отразился на НБУ благодаря изоляции от критических систем. В финучреждении отметили, что это была Supply chain-атака, распространенная среди хакеров по всему миру.

Экономист Владимир Компаниец отметил, кто стоит за атакой и показал скриншоты украденных данных. Их уже обнародовали. "Российские хакеры взломали интернет-магазин Национального банка Украины и выгрузили оттуда персональную информацию обо всех клиентах. База уже есть на закрытых форумах", — говорит он.

Угнанная база данных/ Владимир Компаниец, Фейсбук

Чем грозит излом подрядчика НБУ

В связи с возможными рисками фишинга клиентов просят быть внимательными и помнить:

работники НБУ не просят подтверждать персональные данные в письмах

не звонят по телефону для уточнения реквизитов платежных карт

не посылают ссылок для "срочной верификации"

не предлагают альтернативные способы оплаты.

