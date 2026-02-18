Зима сдает позиции: на Киев надвигается неожиданное потепление

После изнурительных морозов в столицу наконец-то идет "плюс"

После продолжительных морозов киевляне наконец-то могут рассчитывать на постепенное потепление. Хотя в ближайшие дни в столице еще удержится небольшой минус, уже с 23 февраля синоптики прогнозируют переход температуры в плюсовую зону. Это означает начало оттепели и первые признаки изменения погодного сценария в конце зимы. Впрочем, февраль еще успеет напомнить о себе кратковременным возвращением морозов.

Что следует знать

После продолжительного холодного периода Киев готовится к оттепели, которая начнется уже с 22 февраля

Самым теплым днем ближайшей недели станет 23 февраля, когда столбики термометров поднимутся до +3 °C.

Потепление будет нестабильным, и уже в конце месяца, 28 февраля, в Киев вернутся ночные и дневные морозы

В четверг, 19 февраля, в столице ожидается холодная погода с минусовой температурой в течение дня — около -3 °C. Синоптики прогнозируют облачность и возможный небольшой снег, а на дорогах — гололедица.

Погода в Киеве на 19 февраля. Фото: ventusky

На 20–21 февраля температура воздуха несколько поднимется, но остается все еще морозной — примерно до -2 °C в течение дня. Это легкий, но заметный рост по сравнению с предыдущими показателями.

Погода в Киеве на 21 февраля. Фото: ventusky

В воскресенье, 22 февраля, температура достигнет 0 °C, что свидетельствует о переходной стадии между холодом и потеплением. Это может быть первый день без ярко выраженных морозов после многих недель холодной погоды.

Погода в Киеве на 22 февраля. Фото: ventusky

Заметное потепление прогнозируют 23 февраля, когда дневная температура поднимется до +3 °C, то есть наступит настоящая оттепель. Такое изменение означает, что зима постепенно отступает, и цикл холодной погоды может исчезать на время.

Погода в Киеве на 23 февраля. Фото: ventusky

Однако в следующие несколько дней температура будет колебаться — 24 февраля температура опустится до +2 °C, а 25–26 февраля вернется до 0 °C, что характерно для переходного периода между зимой и весной.

Погода в Киеве на 24 февраля. Фото: ventusky

Затем 27 февраля зимние условия могут усилиться, а 28 февраля прогнозируют небольшой мороз до -1 °C, что еще раз напомнит о февральських холодных трендах.

Погода в Киеве на 27 февраля. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "призрак" весны идет в Днепр. Столбики термометров начнут медленно "ползти" вверх, однако осадки могут испортить "картину".